2026米蘭冬奧｜風雪阻路U型場地決賽再延 若取消按初賽派牌谷愛凌恐無緣獎牌

冬奧自由式滑雪女子U型場地技巧決賽原定上演，惟受賽場持續降雪及大風影響，組委會宣布賽事推遲至香港時間今日（22日）下午5時40分進行。值得關注的是，若天公不造美導致決賽最終取消，大會將根據資格賽成績頒發獎牌；這意味著在資格賽中僅排第5的衛冕冠軍、國家隊「青蛙公主」谷愛凌，將面臨無緣獎牌的險境。

天氣惡劣能見度低 賽程一改再改

連日來賽區降雪強度超出預期，U型場地賽道被厚雪覆蓋，伴隨大風導致能見度驟降，既無法保障運動員滑行安全，亦難以滿足公平競賽條件。組委會原擬將比賽調整至當地時間21日晚開戰，惟因天氣狀況未見改善，為確保安全不得不再次發布延期通知。

降雪強度超出預期，U型場地賽道被厚雪覆蓋，不符合比賽要求。新華社

根據大陸媒體報導，依照國際雪聯的應急規則，若當地時間22日比賽時段天氣仍未達標，賽事將啟動「縮水」方案，由原定的3輪比拼減至2輪，取單輪最高分決出名次；若至香港時間23日凌晨3時30分閉幕式開始前，始終無法具備比賽條件，該項目將直接按照資格賽成績頒發獎牌。

資格賽失誤排第5 谷愛凌衝金現暗湧

作為該項目的衛冕冠軍，谷愛凌在早前的資格賽中首滑出現失誤，隨後憑藉第二滑的穩健發揮，以第5名驚險晉級決賽。本屆冬奧已收穫兩枚銀牌的谷愛凌，原定在今場強項中向個人首金發起衝擊，惟若天氣未能好轉致賽事「腰斬」，谷愛凌將因資格賽排名問題而錯失獎牌。

在女子U型場地技巧資格賽中，國家隊表現亮眼，谷愛凌、李方慧、張可欣、劉奕杉4名選手悉數晉級。其中李方慧以資格賽第2名的佳績躋身衝金行列，若決賽取消她將有望獲得銀牌；張可欣、劉奕杉則分列第6和第11名。

對手方面，英國名將阿特金（Zoe Atkin）在資格賽中位列榜首。而資格賽排名第3的加拿大名將夏普（Cassie Sharpe），因在預賽中意外摔倒受傷，經醫療評估後未通過，已被加拿大奧委會確認正式退賽。

