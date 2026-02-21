劍擊亞青賽｜相隔足足26年 樊寶懿重奪亞少個人賽金牌

亞洲青少年劍擊錦標賽周六在印尼雅加達進行次天比賽，港隊少年組成員合力在單日增添2金1銀3銅，包括2位金牌功臣男重的徐啓哲及女花的樊寶懿，連同首天女佩余傑的金牌，港隊在開賽第2天已追平上屆3金的數目，預計金牌會陸續有來。

樊寶懿上月曾奪青少年世界盃女花少年組格魯吉亞站銀牌。香港劍總圖

徐啓哲首奪亞少個人賽金牌。資料圖片

翻查港隊在亞青賽的成績，已經有26年未有香港女子花劍成員奪得亞青賽的金牌（無論是青年組還是少年組），16歲的樊寶懿可以說是為女花近廿年來第一人，她先在小組以6戰6勝、總排名第一直入32強淘汰賽，先後擊敗烏茲別克、南韓及澳洲劍手，4強亦是不易應付的一場，對手正是自己隊友、亦是現任少年「世一」梁殷僑，寶懿一開始即採主動進攻，令隊友有點不太適應，最終寶懿以15:5取勝入決賽，值得一提，寶懿領先隊友5:14時，左腿出現疑似抽筋，要啟動醫療治療，幸沒有影響她在決賽的表現。

少年組世一梁殷僑取得亞少個人賽銅牌。資料圖片

港隊對上一次取得亞青賽女花個人賽金牌，要數回2000年8月在香港舉行的第六屆，當時陳盈敏奪得一面少年組女花個人賽金牌。



決賽對對中國的鐵芷赫，寶懿繼續主動進攻，第一節領先10:7，第二節一直保持領先優勢，雖然對手在尾段曾連取3分，但無損港將以15:12首奪亞少金牌。在不設銅牌戰下，年僅14歲的梁殷僑取得一面銅牌。

資料圖片

黃柏耀決賽不敵隊友，以少年組個人銀牌作結。資料圖片

何氏孖仔何承灃（左）及何承謙（右）包辦一銀一銅，「細孖」承謙在首天奪男花少年組銀牌，「大孖」承灃周六取得男重少年組銅牌。資料圖片

少年組男子重劍成績十分亮麗，共有3人躋身4強，徐啓哲在準決賽「內訌戰」以15:11勝何承灃，再在決賽以15:9擊敗隊友黃柏耀，男重劍手為香港增添1金1銀1銅，成績驕人。



少年組男子佩劍的葉誠治在8強以15:2大勝烏茲別克的Alisher Jalgasbaev，可惜在準決賽以7:15不敵最後冠軍、南韓的Kim Doeon，但亦為香港添一面銅牌。



港隊暫累積3金2銀3銅共8面獎牌，周日展開少年組的團體賽，有進行衛冕的男花（少年組）團，以及女重團及女佩團。

記者：徐嘉華