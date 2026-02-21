Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊亞青賽｜相隔足足26年 樊寶懿重奪亞少個人賽金牌

即時體育
更新時間：21:52 2026-02-21 HKT
發佈時間：21:52 2026-02-21 HKT

亞洲青少年劍擊錦標賽周六在印尼雅加達進行次天比賽，港隊少年組成員合力在單日增添2金1銀3銅，包括2位金牌功臣男重的徐啓哲及女花的樊寶懿，連同首天女佩余傑的金牌，港隊在開賽第2天已追平上屆3金的數目，預計金牌會陸續有來。

樊寶懿上月曾奪青少年世界盃女花少年組格魯吉亞站銀牌。香港劍總圖
樊寶懿上月曾奪青少年世界盃女花少年組格魯吉亞站銀牌。香港劍總圖
徐啓哲首奪亞少個人賽金牌。資料圖片
徐啓哲首奪亞少個人賽金牌。資料圖片

翻查港隊在亞青賽的成績，已經有26年未有香港女子花劍成員奪得亞青賽的金牌（無論是青年組還是少年組），16歲的樊寶懿可以說是為女花近廿年來第一人，她先在小組以6戰6勝、總排名第一直入32強淘汰賽，先後擊敗烏茲別克、南韓及澳洲劍手，4強亦是不易應付的一場，對手正是自己隊友、亦是現任少年「世一」梁殷僑，寶懿一開始即採主動進攻，令隊友有點不太適應，最終寶懿以15:5取勝入決賽，值得一提，寶懿領先隊友5:14時，左腿出現疑似抽筋，要啟動醫療治療，幸沒有影響她在決賽的表現。

少年組世一梁殷僑取得亞少個人賽銅牌。資料圖片
少年組世一梁殷僑取得亞少個人賽銅牌。資料圖片

港隊對上一次取得亞青賽女花個人賽金牌，要數回2000年8月在香港舉行的第六屆，當時陳盈敏奪得一面少年組女花個人賽金牌。


決賽對對中國的鐵芷赫，寶懿繼續主動進攻，第一節領先10:7，第二節一直保持領先優勢，雖然對手在尾段曾連取3分，但無損港將以15:12首奪亞少金牌。在不設銅牌戰下，年僅14歲的梁殷僑取得一面銅牌。

資料圖片
資料圖片
黃柏耀決賽不敵隊友，以少年組個人銀牌作結。資料圖片
黃柏耀決賽不敵隊友，以少年組個人銀牌作結。資料圖片
何氏孖仔何承灃（左）及何承謙（右）包辦一銀一銅，「細孖」承謙在首天奪男花少年組銀牌，「大孖」承灃周六取得男重少年組銅牌。資料圖片
何氏孖仔何承灃（左）及何承謙（右）包辦一銀一銅，「細孖」承謙在首天奪男花少年組銀牌，「大孖」承灃周六取得男重少年組銅牌。資料圖片

少年組男子重劍成績十分亮麗，共有3人躋身4強，徐啓哲在準決賽「內訌戰」以15:11勝何承灃，再在決賽以15:9擊敗隊友黃柏耀，男重劍手為香港增添1金1銀1銅，成績驕人。


少年組男子佩劍的葉誠治在8強以15:2大勝烏茲別克的Alisher Jalgasbaev，可惜在準決賽以7:15不敵最後冠軍、南韓的Kim Doeon，但亦為香港添一面銅牌。


港隊暫累積3金2銀3銅共8面獎牌，周日展開少年組的團體賽，有進行衛冕的男花（少年組）團，以及女重團及女佩團。

記者：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
12小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
5小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
5小時前
六合彩2億新春金多寶︱頭獎5注中每注派逾4200萬 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....
海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....
生活百科
10小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
4小時前
陸永北上發展豬籠入水 新界複式豪宅戶外花園大到變排球場 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
陸永北上發展豬籠入水 新界複式豪宅戶外花園大到變排球場 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
影視圈
7小時前