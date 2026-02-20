Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網球│黃澤林今晚深夜2點爭取首入巡迴賽4強 鬥世界排名20位高保利 3大利好因素支持爆冷│附直播連結

即時體育
更新時間：19:01 2026-02-20 HKT
發佈時間：19:01 2026-02-20 HKT

香港網球「一哥」黃澤林(Coleman)今晚深夜2點出戰ATP德拉海灘網球公開賽男單8強，挑戰世界排名20位、賽事3號種子高保利(Flavio Cobolli)，Now630台將免費直播。Coleman如果順利贏波，將會歷史性首入巡迴賽4強，其世界排名雖然被對手低逾100位，但他狀態正勇，加上高保利今季表現未如理想，硬地又不是後者最擅長的場地，3大利好因素令黃澤林有爆冷本錢。

黃澤林今晚深夜2點出戰

在外圍賽連過兩關入正賽的黃澤林，首圈先擊敗世界敗名44位的葡萄牙球手波捷斯，次圈再直落兩盤贏29位、美籍日本裔球手中島布蘭登，成功躋身8強，追平在今年中銀香港網球公開賽創下的ATP巡迴賽最佳成績。今仗如果擊敗賽事3號種子、意大利好手高保利，就可以歷史性首入巡迴賽4強，改寫香港網球壇的歷史。

3大利好因素有爆冷本錢

黃澤林在連贏波捷斯及中島布蘭登後，即時世界排名已升至124位，與高保利相差104位，但3大利好因素令他有糖爆冷本錢。首先他本身狀態出色，124名排名更是其職業生涯新高，令他信心更大。其次高保利在新球季表現平平，4場只得1勝3負，有3項賽事遭遇一輪遊。再者此子最擅長泥地，職業生涯2個ATP巡迴賽冠軍都在紅土場取得，硬地場成績未算突出，態勇的黃澤林隨時有機可乘，締造歷史。

