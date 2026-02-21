港男子手球隊室內場練習次數大增 教練許文邦感謝羅淑佩局長兌現承諾

全運會歷史性第4名不只換來掌聲，更換來政府對手球發展的實質回應。香港男子手隊主教練許文邦表示經多方協調，每周室內場訓練時數增加，他感謝文化體育及旅遊局局長羅淑佩兌現承諾。雖然金錢資助仍未見調整，但他對此感到樂觀，希望球隊能持續交出成績，爭取政府來年或者未來的預算。

每周室內場訓練增至每周3至4日

去年全運會時許Sir提到球員需要更多室內場地訓練，經康文署、中國香港手球總會和多方於2月頭協調後，正式宣佈港隊每周室內場訓練時數由以往一至兩日，增至每周三至四日。而啟德體育園的有蓋硬地球場將增設手球界線，體藝館副場亦研以特惠價格租用。

許文邦感謝羅淑佩局長兌現承諾

邦Sir感謝各方努力，並特別感謝文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「3月份我們的室內場訓練絕對足夠。好鼓舞同好開心。多謝康文署、多謝羅局長，因為佢承諾為我們爭取更多場地。」他表示以往室內場「逐個月逐個月批」，球員周圍撲場。現時有政府協助，對業餘球員安排時間幫助極大。

訓練場地得到改善，金錢資助雖未見調整，但許文邦仍樂觀道：「我明白政府財政年度的限制，2026至27年度的預算我們會繼續爭取。」他期望港隊未來在亞運及中超持續交出成績，能說服政府加大投資。記者、攝影：廖偉業