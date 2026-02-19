冬季奧運｜美國滑雪女王施芙蓮 走過喪父之痛睽違8年再摘金

2026米蘭冬奧高山滑雪女子迴轉賽落幕，美國滑雪女王施芙蓮（Mikaela Shiffrin）以總成績1分39.10秒大熱奪金，繼2018平昌冬奧後再嘗金牌滋味，贏得個人歷來第三面冬奧金牌。

周三（18日）舉行的女子組賽事，港將金詠晞以1分04.16秒順利通過，暫列62名。可惜次輪再有11位選手無法完成，金詠晞不幸為其中一位，總成績只能留下DNF。次輪失手的選手還包括首輪暫列次席的德國選手及排第三的瑞典選手。

金牌爭奪戰方面，首輪做出全場最快47.13秒的施芙蓮，在兩大對手次輪雙雙失手下，次輪錄得51.97秒，最終以1.5秒優勢擊敗瑞士選手卡拉絲特（Camille Rast）奪金。這是她自2022年北京冬奧後，相隔8年再嚐奧運金牌滋味。

衝線一刻，這名30歲傳奇跪倒雪地上，激動落淚，腦海浮現的是6年前因意外離世的父親。她說：「我想和那些無法到場的人一起享受這個瞬間，特別是我的父親，他沒能看到這一刻。」她賽後哽咽道：「我不想沒有父親的生活，但今天或許是我第一次真正接受這個事實。世界曾是我的舞台，但我甚至不知道接下來的四年會怎樣。更別提12年了。」她不知道自己會在2018年平昌冬奧會上添兩面獎牌，卻因為沒能在北京冬奧資格賽中贏得第三面獎牌而被人暗諷北京冬奧會讓她失去滑雪的樂趣。而米蘭冬奧讓她重拾這份快樂。

