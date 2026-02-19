德拉海灘公開賽｜黃澤林賽後不忘以廣東話講：我想繼續證明給香港人看 我們絕不輸蝕 我們是可以的

繼一月初的中銀香港網球公開賽（ATP 250）後，香港網球一哥黃澤林（Coleman）大年初三（周四）早上在美國德拉海灘公開賽（Delray Beach Open）再次躋身8強，他跟世界排名29的東道主球手中島布蘭登打了1.5小時，港將開出13個「A士球」下以6:4、7:6（7:4）勝出，報卻2024年敗仗之仇，Coleman的世界排名亦由原來的137位升至個人新高的124位。

黃澤林在美國之旅第一站的比賽已交出好成績。資料圖片

Coleman（右）及中島布蘭登（左）激戢後，相信後者輸得口服心服。直播截圖

Coleman跟中島布蘭登對上一次對壘是2024年9月的杭州ATP 250的比賽，當時二人鬥足3盤下Coleman吃下敗仗，但來到今次德拉海灘公開賽，港將繼續保時穩健的發球，共發出13個「A士球」，比對手多2個，第一盤以6:4先拔頭籌，次盤雙方曾互破對方發球局，最終打至「搶七」，Coleman曾在初段落後對手，但沒亂陣腳，最終以7:6（7:4）奠勝。

Coleman在今仗開出13個「A士球」。資料圖片

今次是Coleman第一次參加這項賽事，亦是他今程美國之行（一連4站）的頭一站比賽，並由外圍賽打起至現在的8強席位，可以說是有一個很好的開頭，在比賽期間，鏡頭不時影住Coleman年初新請的韓籍教練林圭泰，他出發前曾表示十分期待跟這位教練到海外比賽。

資料圖片

對於一個半月內兩次躋身ATP 250比賽的8強，Coleman賽後開心的表示：「我第一次參加這個比賽就入到8強，十分不可思議，對我亦意義重大，我的教練（指林圭泰）來過這裡幾次，他賽前告訴我很多關於這個比賽的事，十分有幫助，我十分喜歡這裡的環境，令我想起去年邁阿密公開賽的美好回憶（歷史性打入32強，曾在64強爆冷擊敗當時世界排名14的美國代表舒爾頓（Ben Shelton），在美國比賽給我第二個家的感覺，是一處很特別的地方。」

司儀亦提到Coleman在去年美國網球公開賽歷史性由外圍賽殺入32強，亦是香港第一位躋身ATP250 級別的8強球手（包括在中銀香港及今次德拉海灘），問他代表香港造出這些歷史有幾驕傲，Coleman表示：「做出這些『第一次』一點也不容易，尤其我來自香港，我之前不是好多球手打到我這個水平，能成為造出這些『第一次』的球手以及代表香港比賽，對我來說是一份榮幸，亦是夢想成真，亦為自己感到很驕。」

Coleman提到自己5歲 在維園開始學網到，到前幾年因疫情足有一年半沒有比賽，後來去到西班牙拿度學校訓練，令他有現在的成績，他說：「西班牙也像我的第二個家，過去幾年都在那裡訓練，疫情後我有想過走另一條路（指不打網球），拿度邀請我去他的學校試試，跟一班出眾的青年球手一齊訓練，在那裡我學了很多，網球是我熱愛的運動，享受每一個打網球的時刻。」

他亦要求以廣東話說幾句：「現在在香港是早上5、6點，希望有少少觀眾在電視看我的直播，希望這個成績令到大家繼續相信在香港都可以做到一個世界級的網球員，我們絕對不輸蝕，我想繼續證明給自己或者更多香港人看，我們是可以的。」殺入8強後，Coleman的世界排名由原本的137位升至124位，他曾於2024年9月去過128位，德拉一役後肯定刷新自己個人世界排名新高。

Coleman 下一圈將對世界排名20的意大利球手Flavio Cobolli，後者是應屆溫布頓網球公開賽8強球手，預計會有一番龍爭虎鬥。

記者：徐嘉華