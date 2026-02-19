Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網球｜黃澤林德拉海灘賽挫中島布蘭登　再闖ATP 250 8強

即時體育
更新時間：06:12 2026-02-19 HKT
發佈時間：06:12 2026-02-19 HKT

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）在美國舉行的ATP 250德拉海灘網球賽（Delray Beach Open） 16強賽事中，展現強大心理素質。世界排名第136位的黃澤林，直落兩盤擊敗世界排名29的中島布蘭登（Brandon Nakashima），職業生涯再次殺入ATP巡迴賽半準決賽。

網球｜黃澤林德拉海灘賽挫中島布蘭登　再闖ATP 250 8強。香港網球總會
黃澤林延續首圈淘汰葡萄牙「一哥」波哲斯（Nuno Borges）的火熱狀態，今仗面對排名更高的中島布蘭登毫無懼色。首盤第5局，黃澤林率先破發，隨後一直穩住發球局，以6：4先拔頭籌。進入第二盤，戰況更趨白熱化。黃澤林在第11局關鍵時刻先破發，可惜隨即被對方反破，比賽進入決勝局（tie-break）。在關鍵時刻，黃澤林發揮較對手穩定，最終以7：4贏下決勝局，以總盤數2：0（6：4、7：6） 奏凱。

連續兩場挫世界前50球手

黃澤林共轟出13個Ace球，且第一發球得分率高達84%，成為致勝關鍵。在連續兩場擊敗世界排名前 50 的球手後，黃澤林再度打入ATP250賽事8強；他上一次創出同樣佳績，是在今年初舉行的香港公開賽。

