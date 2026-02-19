Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奧運｜蘇翊鳴單板滑雪坡面障礙技巧 奪國家隊今屆冬奧首金

即時體育
更新時間：00:37 2026-02-19 HKT
發佈時間：00:37 2026-02-19 HKT

蘇翊鳴在2026年米蘭科爾蒂納冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中，以82.41分贏得國家隊在今屆冬奧會的首面金牌，作為自己22歲的最佳生日禮物。

這面金牌意義重大

蘇翊鳴於上屆冬奧會這個項目奪銀，今次成功再進一步奪金，兼且為國家隊打開今屆冬奧今牌之門，賽後他激動表示：「這個目標、這個時刻，我已經說了太久太久。我無比珍惜它。能夠在這個最頂級的舞台上代表中國，實現我的目標，我感激我的家人、教練、所有在這裏支持我的人。沒有你們，這一切都不會發生。」

為國家隊奪首金壓力巨大

蘇翊鳴透露，為國家隊摘下首金的重任，一度為他帶來巨大壓力：「大跳台之後的那幾天，我滿腦子想的都是這個。能最終把它掛在胸前，我太幸運了。這意義非凡。」

感謝所有人的支持

回憶起四年前的冬奧奪銀的經歷，這位壽星喜言：「把這枚獎牌掛在脖子上的那一刻，你知道嗎？它真的很重，我幾乎忘記了四年前那種感覺。今天能再得到一枚（金牌），這對我來說意味著一切。」

