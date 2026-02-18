世界創舉｜在行駛中的火車上著陸與起飛

Red Bull 意大利機師 Dario Costa 在土耳其駕駛飛機，以世界首創的雙重動作，在行駛中的貨運列車上著陸，並從同一個貨櫃上垂直拉升起飛，成功開創航空史上新的里程碑。

這項名為 Train Landing（列車著陸） 的計劃，經歷數月的工程分析、模擬作業、飛行準備以及安全規程，結合了速度同步、氣動控制、認知訓練及毫米級精確計時等多種技術。最後 Dario Costa 在 2 月 16 日（星期一） 於強烈的亂流和空速不斷變化的情況下，於 2.5 公里長的火車軌道上完成了盲降。他的飛機著陸到列車上然後立即起飛，兩者之間的時間窗口只有 50 秒，誤差更以厘米(CM)計算。他需要將飛機的空速降至接近失速的 87 公里/小時（47 節），以配合列車 120 公里/小時（65 節）的最高運行速度。

Dario Costa成功做出創舉。相片又公關提供

Dario Costa 表示： Train Landing 是我職業生涯中最具挑戰性、要求最嚴格的計劃之一。需要考量的變數非常多，但最大的考驗就是學會在極小且移動中的跑道上進行盲降，需要完全依靠認知與飛行技巧來完成。儘管過程極其艱難，但卻是一段難忘的體驗。這是航空史上第一次，飛機能夠成功與移動中的列車互動，讓最古老的機動運輸工具與最新科技完美結合。這個計畫極其複雜，需要準確無誤、團隊合作及彼此信任，我為我們能夠按計畫完成感到自豪！」

在移動中的跑道上著陸，需要飛機與列車速度完全一致。在這次挑戰中，Costa 將Zivko Edge 540 飛機對準以 120 公里/小時（65 節）全速行駛的貨運列車第九節、也是最後一節貨櫃，同時將飛機減速至最低可控空速 87 公里/小時（47 節）。

在這一動作過程中，列車產生了顯著的尾流亂流，使貨櫃上方的氣流變得極不穩定，導致飛行員必須不斷調整，以維持縱向及橫向的飛行控制。這也讓貨櫃上方的空速降低了 33 公里/小時（18 節），進一步提升了此壯舉的難度。飛機自東南向西北接近，與列車的行進方向和速度高度同步。即便只有幾厘米的誤差，也可能導致飛機在狹窄的貨櫃表面出現縱向或橫向偏移。由於飛機的設計、姿態（即機鼻與機翼相對於地平線約 8 度抬頭的角度）及列車的尺寸限制，Costa 在進場過程中始終無法目視跑道平台。他只能完全依靠認知訓練與技術，才能完成對準。