德拉海灘公開賽│黃澤林大年初一即迎開門紅 2:1氣走葡萄牙一哥波哲斯

港網「一哥」黃澤林（Coleman）馬年大年初一即迎開門紅，在美國佛羅里達州出戰 ATP250「德拉海灘公開賽(Delray Beach Open)」與葡萄牙首席球手波哲斯（Nuno Borges）激戰三盤後贏 2:1，晉身16強。

硬撼葡萄牙一哥用14「A士球」送對手出局

目前位列世界排名 136 名的黃澤林在外圍賽首圈先擊退日本選手西岡良仁，周日再直落兩盤淘汰澳洲球手史古基（Tristan Schoolkate） 出線正賽，狀態火熱。來到 32 強硬撼世界排名44位的葡萄牙球手波哲斯迎來考驗。Coleman 開局較遲入局，首個發球局已被對手打破，一度落後 0:3。但 Coleman 慢慢適應對方打法後到第9局成功打破對方發球局，並把比賽逼入「搶七」，結果 Coleman 在決勝局打出三個決勝分，以細分 7:5 勝出第一盤。

縱使第二盤波哲斯在第9局成功破發並以局數 6:4 扳平，但 Coleman 快速調整後在第 3 盤第 4 局關鍵逆轉並打破對方發球局，並連破帶保之下將局數拉開至 4:1，最終以 6:3 贏得第三盤，以盤數 2:1 取得馬年第一場勝仗。Coleman 全場一共轟出 14 個「A士球」，比對手多出 6 個，並且贏得 39 個致勝分，比波哲斯多 9 個。

Coleman 淘汰波哲斯之後，將在 16 強迎戰擁主場之利的中島布蘭登，或克羅地亞的前美網冠軍施歷（Marin Cilic）。