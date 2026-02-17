41歲女將創冬奧美國選手雪橇最年長奪金記錄 無懼質疑「媽媽走下坡？」隊友：我們證明了你們錯了

四十一歲高齡媽媽創造歷史！美國雪橇運動員依拿娜·邁耶絲·泰勒(Elana Meyers Taylor) 周一晚在冬奧女子單人雪橇項目，以總成績3分57秒93勇奪金牌，職業生涯第六面奧運獎牌終嚐冠軍滋味，更成為冬奧史上最年長的美國金牌女將。她在衝線後激動跪地，喜極而泣，兩個幼子在場邊見證媽媽登上榮譽之巔。

這位克服腦震盪危機、養育兩名特殊兒童的堅毅媽媽，此前五面冬奧獎牌盡是銀與銅，今屆終圓金牌夢。「我以為這不可能，」賽後她哽咽道，「但我錯了，而且從未如此高興自己錯了。」她在最後一輪奮起直追，力壓德國選手諾蒂（ Laura Nolte ） 封后，隊友阿姆布斯特Kaillie Humphries Armbruster ） 得季軍。

邁耶絲泰勒以六面獎牌追平美國速滑傳奇邦妮·畢莉雅（Bonnie Blair ） 保持的全國女子冬奧獎牌紀錄，同時也是冬奧史上奪牌最多的黑人運動員。不過隊友阿姆布斯特最後一輪比邁耶絲泰勒早衝過終點線，成為首位年過四十贏得冬奧雪橇獎牌的女性，她賽後說：「很多人說當了媽媽就走下坡。一旦當了媽媽，你的身體就和以前不一樣了，你再也無法恢復到巔峰狀態，但我和埃拉娜證明了這是錯的。 」