2026米蘭冬奧│谷愛凌大跳台奪銀 今屆累積2面銀牌

米蘭科爾蒂納冬季奧運會周一(16日)繼續上演各項賽事，國家好手谷愛凌(Eileen Gu)於自由式滑雪女子大跳台決賽中，以179.00分完成，取得一面銀牌，僅以1.75分之差不敵加拿大選手美根奧咸(Megan Oldham)，未能衛冕。谷愛凌在今屆米蘭冬奧3項賽事中完成了兩項，同樣取得銀牌，成績已相當美滿。

谷愛凌以1.75分之差得大跳台銀牌

自由式滑雪女子大跳台決賽因遇上暴風雪，比賽時間推遲個多小時才進行，共有10位選手出賽。每位選手有3跳，計算最高分的兩跳，谷愛凌首跳表現不俗取得90.00分，第2跳出現失誤得61.25分，第3跳為89.00分，總分179.00分，取得銀牌。而預賽首名晉級的加拿大好手美根奧咸，3跳計算最好的兩跳後，成績為180.75分，取得金牌。而銅牌得主是意大利選手泰芭莉妮。至於另一位中國選手劉夢婷就以166分，位列第7名。

周五再出戰力爭第3面獎牌

上屆北京奧運取得2金1銀的谷愛凌，早前於坡面障礙技巧賽中同樣奪銀，今屆米蘭冬奧頭2項出戰的比賽都收穫銀牌，成功踏上頒獎台。而她將於周五參加第3項賽事，自由式滑雪女子U型場地技巧賽，力爭第3面獎牌。