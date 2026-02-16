Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊｜人仔細細個子小 梁殷僑以1米63奧運金牌姫花做榜樣：她不太高也能奪奧運冠軍 她做到 我也做到

即時體育
更新時間：20:15 2026-02-16 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-16 HKT

年僅14歲 的少年女花「世一」梁殷僑（Zareena）周日在天水圍體育館舉行的香港分齡劍擊錦標賽中，成為唯一一位包辦「青年組」及「少年組」的決賽劍手，更甚是2場決賽緊接進行，當中只有5分鐘休息，最終這位協恩中三生奪得一金（少年組一銀（青年組），大年初二將馬不停蹄飛去印尼雅加達參加周五展開的亞洲青少年錦標賽，目標是爭金，亦想證明「個子小」也可以有出頭天。

近月在少年世界盃分站比賽取得一銀２銅的梁殷僑，近日升上少年組世界排名第一，周日的比賽過關斬將，先進行的青年組比賽去到決賽對衛冕的黃諾頤（Lorraine），這正是上屆同一個比賽的4強翻版，梁殷僑大部份時間處於從後力追的戰況，但在尾段發力追至12:12，當時只剩下1分27秒，Lorraine因器材問題暫停比賽，復賽後Lorraine把握機會刺中對方得分，以13:12成功衛冕；值得一提，Lorraine的「軍師」正是現任世界排名第一的蔡俊彥（Ryan）。

梁殷僑（左二）奪「少年組」冠軍，左一為亞軍文銥澄，右一為龍卓盈，她們3人將出戰亞少團體賽，右二為黃詠琳。徐嘉華攝
梁殷僑（左二）奪「少年組」冠軍，左一為亞軍文銥澄，右一為龍卓盈，她們3人將出戰亞少團體賽，右二為黃詠琳。徐嘉華攝
休息不足5分鐘，梁殷僑（左）即出戰「少年組」決賽對文銥澄（右）。徐嘉華攝
休息不足5分鐘，梁殷僑（左）即出戰「少年組」決賽對文銥澄（右）。徐嘉華攝

梁殷僑在「青年組」決賽途中曾因一字馬動作令膝蓋不適，在緊接的「少年組」決賽前曾短暫請場邊醫護人員稍為鬆馳大腿肌肉，休息5分鐘後再度上場對文銥澄，但無阻「少年世一」以15:10衛冕「少年組冠軍」。

2場決賽之間只有5分鐘休息，梁殷僑說：「雖然在今日幾場比賽都拉到少少膝蓋，幸好比賽時沒影響我的發揮，就叫自己頂住，『青年組』最後輸一劍，是打那一劍時心急了點，對手把握到時機刺下來。」

梁殷僑（左）在「青年組」及「少年組」都對正亞少隊友之一的龍卓盈（右）。徐嘉華攝
梁殷僑（左）在「青年組」及「少年組」都對正亞少隊友之一的龍卓盈（右）。徐嘉華攝

賽後頒獎時，一眾「少年組」戰友兼隊友都笑著稱梁殷僑「世一」，5月才15歲 的她表示，無論是在FIE少年世界盃的成績（共拿過一銀2銅）、「世一」這個位甚至在本月初的都靈大獎賽，從小組打至「正賽」等等都出乎自己意料之外，她說：「現在拿到的FIE的成績都是出乎意外的，以我如此細的年紀，對住世界各地經驗豐富的劍手都有得打，甚至贏到，是好開心一件事，這都歸功於在少年組世界盃的比賽對到不同國家的劍手，從中學識好多不同打法。」

「少年組世界排名升到第一位，我會繼續努力去保住這個『世一』排名。」

才14歲、個子小小的梁殷僑不斷製造劍擊驚喜。徐嘉華攝
才14歲、個子小小的梁殷僑不斷製造劍擊驚喜。徐嘉華攝

梁殷僑周三（年初二）早上就要隨隊到印尼準備亞青賽的「少年組」比賽，第一次參加亞少的她坦言以「獎牌」為目標：「同世界盃一樣，都是有個想法：『我想贏他們』。」

沒有高個子身栽，梁殷僑都能打出一條劍擊路，談到這方面，她提到成人組「世一」兼奧2屆奧運金牌（東奧、巴奧）、美國的姬花（Lee Kiefer）（身高1米63），她希望自己也長到她這高度：「我相信自己還會長高一點的，現在1米5幾，我的腳步郁得快，捉刺中對手的時機也不錯，令對方難在我身上得分。」

「我覺得Lee Kiefer都不算高，但都拿到2屆奧運冠軍，她做到的，我都可以做到。」小小年紀的殷僑信心滿滿，未來一個星期的亞少比賽，大家拭目以待，她期望在個人賽及團體賽（拍樊寶懿、龍卓盈及文銥澄）都踏上頒獎台。

記者/攝影：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
11小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
7小時前
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
影視圈
4小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
22小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
9小時前
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
突發
3小時前
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
即時中國
7小時前