網球｜黃澤林直落2盤退澳洲球手 晉身德拉海灘網賽正賽鬥波哲斯

即時體育
更新時間：15:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-16 HKT

港網「一哥」黃澤林(Coleman)最近前往美國佛羅里達州出戰ATP250「德拉海灘公開賽(Delray Beach Open)」，他先在外圍賽首圈先退日本選手西岡良仁，周日對澳洲選手史古其(Tristan Schoolkate)以直落6:4、6:4擊敗對手，奪得出線正賽資格，32強將鬥世界排名44的葡萄牙選手波哲斯(Nuno Borges)。

黃澤林闖「德拉海灘公開賽」正賽 撼葡萄牙一哥波哲斯

黃澤林目前位列世界排名136名，首圈對世界排名157的日本選手西岡良仁並未遇太大挑戰，以6:2、6:2輕取。在周日最後一輪對上世界排名107的史古其爭奪最後的出線名額，一開局Coleman入局迅速，先破對手發球局再保發先領先2:0，其後亦延績好氣勢先以6:4取得首局，到次局史古其狀態回暖，雙方互補發球局，但Coleman在第7局取得關鍵破發領先4:3，之後亦一氣呵成以6:4再贏一局，今戰Coleman轟出15次Ace，以直落局數2:0擊退史古其取得出線資格，將於正賽首圈硬撼葡萄牙一哥波哲斯。

