2026米蘭冬奧│越野滑雪之王基拿保再添一金 9金創紀錄成冬奧最強王者

米蘭科爾蒂納冬季奧運會周日(15日)繼續上演各項賽事，挪威在越野滑雪男子4X7.5公里接力賽中，以大熱姿態順利奪冠。挪威隊的成員之一基拿保(Johannes Hoesflot Klaebo)奪得個人在今屆冬奧第4面金牌，亦是歷來第9金，成為冬奧史上最多金牌的得主，他矢言要好好慶祝和消化這成就。

基拿保今屆冬奧第4金

挪威男子隊在越野滑雪接力賽中有超班實力，基拿保最後一棒出戰，他接棒是隊伍已領先12.2秒，結果他將領先優勢擴大至22.2秒，以1小時4分24.5秒率先衝線，銀牌和銅牌分別由法國及意大利奪得。有越野滑雪之王之稱的基拿保，早前已取得男子競速、男子20公里追逐賽、男子10公里個人計時賽金牌，今屆共有4金，連同2018平昌冬奧的3金，以及去屆北京冬奧的2金，總共有9面冬奧金牌，成為冬奧史上最多金牌的選手，力壓同得8面的波爾根、達希里和波贊達倫。

3屆共9金刷新歷史

29歲的基拿保破紀錄後喜言：「這是一項巨大的成就，我會好好慶祝，同時需要一些時間來消化這一切。這絕對是我引以為傲的事，能夠和團隊做到這一點，意義非凡，很難用言語來形容。」而基拿保還有機會再衝兩金，他將會在周三參加男子團體短距離賽，以及周六的50公里古典式賽，如果兩項都奪冠，還會創下一屆所有項目都奪金的創舉。