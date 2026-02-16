Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

顏卓彬現身學界精英賽 勉勵後輩：唔好俾自己框住 大家加油追夢

更新時間：12:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-16 HKT

全港學界精英籃球比賽周日於啟德體藝館競技場圓滿落幕，剛轉战中超球會的港隊足球員顏卓彬現身擔任男子組決賽開場嘉賓，向一眾年輕球員分享追夢心得。隨後表示勉勵後輩勇於犯錯、敢於嘗試。

趁放假返港過新年的顏卓彬，首次近距離觀戰學界精英賽，直言被賽事氣氛感染：「之前冇機會入場睇，原來咁緊湊，自己都冇咁近距離睇過，係一個幾新嘅體驗。」他以自身經歷勉勵學界運動員：「趁自己仲後生，仲有好多時間可以犯錯，去盡量嘗試更加多嘅嘢，唔好俾自己嘅框框框住自己。因為會有時間去改過所有錯，大家加油追夢！」

剛離開大埔、轉戰中超球會的顏卓彬，期望在新環境尋求突破：「希望新環境可以令自己進步大啲，因為國內踢波水平比香港有一段距離，希望上到大陸踢波可以進步快啲，再返嚟幫到香港隊。」雖然離開了大埔，但他與大埔已建立深厚感情：「大家真係好融入『大埔』呢個大家庭，一開頭走嘅時候自己都有啲唔捨得，球員同球迷嘅關係真係非常好。年初二我會抽時間入場同佢哋打氣！」

 

記者、攝影：廖偉業

