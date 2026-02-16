Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉鴻輝現身學界精英賽 勉後輩「趁後生追夢」表示康復30% 需下季才能回來

即時體育
更新時間：10:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-16 HKT

全港學界精英籃球比賽周日（15日）假啟德體藝館競技場圓滿落幕，港隊門將葉鴻輝現身擔任女子組決賽開場嘉賓，向一眾年輕球員致詞鼓勵，勉勵他們堅持夢想， 並且和記者分享身體近況。

葉鴻輝笑言：「點解釋自己細個嘅時候冇呢啲待遇，見到佢哋喺場上你爭我奪，已經開始喺夢想裏面追逐緊，希望佢哋路途順利。」他認為在啟德舉辦比賽能讓年輕球員感到被尊重：「佢哋可以得到尊重，中學生已經可以喺啟德舞台亮相，由開賽到比賽安排都非常好。就算我哋做球員，都希望有呢個待遇，佢哋現在已經有，對將來係好事。」他又笑言會讓兒子自己選擇喜歡的運動，不會強迫繼承衣缽。 

 

早前十字韌帶斷裂的葉鴻輝透露康復進度：「康復30%左右，都要下個季度才能回來。兩個月嘅康復裏面，盡量去做，所以就要真係要時間，希望過多一至兩個月就可以開始跑。」他回想當時的感受，沒有太大感受，強調受傷是運動員必經階段：「受傷就係咁。斷當下就冇咩，但係之後嗰兩日就會諗，因為ACL（前十字韌帶）都係嚴重嘅受傷，ACL康復係一個長嘅時間。自己都好好彩，職業生涯尾聲才受傷。而之前都冇好嚴重嘅受傷都，上天其實待我不薄。 」

 

談到對後輩的寄語，葉鴻輝語重心長：「運動員生涯好短，趁後生去追夢，年紀大就難追返。所以趁住有啲嘢，趁後生去追。 」

 

記者、攝影：廖偉業

