劍擊｜何思朗14字真言為今季開一條希望之路 有信心2026年比去年更好

周大福人壽冠名贊助的飛越啟德「小劍神」培訓計劃，周六在啟德體藝館的習藝坊舉行「小劍神」決賽暨畢業禮，共有20名年齡介乎9歲至14歲的小劍手躋身為期一年半的精英培訓計劃，去年11月在體藝館奪得粵港澳全運會男子佩劍個人賽銀牌的何思朗，寄語小劍手們：「在打劍方面，盡情玩、盡情享受，不要給自己在壓力下打劍，要在開心愉快的心情下打劍，成績自然而來。」

小劍神計劃總教練林衍聰(右)是何思朗(中)及陳樂熹(左)的大師兄

周六的習藝坊滿是人，可見劍擊在香港的受歡迎程度。

11歲的麥智霖(右)奪得男子9-12歲組冠軍。

黃心原(左)奪女子6-8歲組別冠軍。

「小劍神」培訓計劃（佩劍為主）由去5月展開，約有800名年齡介乎6-12歲報名參加，以本計劃總教練林衍聰為首的團隊一開始從體適能測試進行篩選（此為第一階段），共有160人開始劍擊訓練（第二階段共8堂），再由這160人篩剩100人進入另一階段的劍擊訓練（第三階段共32堂），到周六進行「小劍神盃」比賽兼畢業典禮，成績最佳的20人將接受為期一年半的訓練，培養他們成為佩劍未來「新力軍」，費用全免。

大會請來全運銀牌何思朗(中)及佩劍主力之一的陳樂熹出任嘉賓。

思朗(右)及樂熹(左)更現打了一局15分的友誼賽。

聰SIR 在活動中客串做何思朗及陳樂熹一戰的現場評述員。

大會邀請到應屆全運會男佩銀牌的何思朗及師弟陳樂熹到場，二人十分受小劍手們歡迎，他們都一一跟他們簽名及合照，對於一班年紀輕輕的小劍手能在小小年紀就接觸劍擊，都表示比自己起步更早。30歲的思朗10歲 開始花劍、中一才打佩劍、14歲開始在體院精英訓練，他寄語一班小劍手要盡情享受打劍。

大批小劍手等著跟思朗哥哥合照及索取他的簽名。

思朗表示：「小朋友開始打劍，盡情開心去玩是最好的開始，因為若有壓力去打劍，之後你都不會享受這項運動，我覺得他們真是要開心的去玩（指打劍），成績只是其次，只要打得開心，成績自然就會來。」

港隊總教練鄭兆康(中)也有到場分享，認為小劍神的培養好重要，有苗子才不會出現青黃不接現象。

11月全運後打了3站FIE世界排名賽，現世界排名69、從小組賽打起的思朗一站入正賽、2站不入正賽，他表示是在「正確的路軌」上：「在全運前，我經歷了一個低潮（去年的世界排名曾跌出過120外），在全運時我同自己講，『事到盛時需警醒、境到逆時需縱容』，我就保持縱容去面對比賽（結果全運奪銀），希望保持這個心態去面對2026年，特別這一年的7月有香港主辦的世界錦標賽及9月的名古屋亞運會；現在FIE的排名賽主要是為了那2個大賽的舖排及作好準備，尤甚劍擊的打法日新月異，要時刻裝備好自己去應戰。」

小劍手妹妹難得見到陳樂熹，當然也要他的簽名留念。

才21歲 的陳樂熹小學四、五年級開始打劍，比「小劍神」計劃的小朋友遲一點點，他表示從小接觸劍擊，可以累積更多經驗，有助日後的劍擊路；說到師兄何思朗的全運銀牌，陳樂熹也表示整香港佩劍隊都起了一個鼓舞的作用，證明香港佩劍是得的。



「小劍神」計劃總教練林衍聰為計劃設計訓練課程，他表示一切都按住計劃進行：「我們選6-12歲 的小朋友參加計劃，長遠是希望為香港劍擊找『苗子』，未來一年半的訓練，我們會不時安排比賽給這班小劍手，最終希望他們都能透過成績晉身到體院接受精英培訓。」



記者/攝影：徐嘉華