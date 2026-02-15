Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊｜何思朗14字真言為今季開一條希望之路 有信心2026年比去年更好

即時體育
更新時間：13:03 2026-02-15 HKT
發佈時間：13:03 2026-02-15 HKT

周大福人壽冠名贊助的飛越啟德「小劍神」培訓計劃，周六在啟德體藝館的習藝坊舉行「小劍神」決賽暨畢業禮，共有20名年齡介乎9歲至14歲的小劍手躋身為期一年半的精英培訓計劃，去年11月在體藝館奪得粵港澳全運會男子佩劍個人賽銀牌的何思朗，寄語小劍手們：「在打劍方面，盡情玩、盡情享受，不要給自己在壓力下打劍，要在開心愉快的心情下打劍，成績自然而來。」

小劍神計劃總教練林衍聰(右)是何思朗(中)及陳樂熹(左)的大師兄，大家都為香港佩劍出一分力。徐嘉華攝
小劍神計劃總教練林衍聰(右)是何思朗(中)及陳樂熹(左)的大師兄，大家都為香港佩劍出一分力。徐嘉華攝
周六的習藝坊滿是人，可見劍擊在香港的受歡迎程度。徐嘉華攝
周六的習藝坊滿是人，可見劍擊在香港的受歡迎程度。徐嘉華攝
11歲的麥智霖(右)奪得男子9-12歲組冠軍。徐嘉華攝
11歲的麥智霖(右)奪得男子9-12歲組冠軍。徐嘉華攝
黃心原(左)奪女子6-8歲組別冠軍。徐嘉華攝
黃心原(左)奪女子6-8歲組別冠軍。徐嘉華攝

「小劍神」培訓計劃（佩劍為主）由去5月展開，約有800名年齡介乎6-12歲報名參加，以本計劃總教練林衍聰為首的團隊一開始從體適能測試進行篩選（此為第一階段），共有160人開始劍擊訓練（第二階段共8堂），再由這160人篩剩100人進入另一階段的劍擊訓練（第三階段共32堂），到周六進行「小劍神盃」比賽兼畢業典禮，成績最佳的20人將接受為期一年半的訓練，培養他們成為佩劍未來「新力軍」，費用全免。

大會請來全運銀牌何思朗(中)及佩劍主力之一的陳樂熹出任嘉賓。徐嘉華攝
大會請來全運銀牌何思朗(中)及佩劍主力之一的陳樂熹出任嘉賓。徐嘉華攝
思朗(右)及樂熹(左)更現打了一局15分的友誼賽。徐嘉華攝
思朗(右)及樂熹(左)更現打了一局15分的友誼賽。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
聰SIR 在活動中客串做何思朗及陳樂熹一戰的現場評述員。徐嘉華攝
聰SIR 在活動中客串做何思朗及陳樂熹一戰的現場評述員。徐嘉華攝

大會邀請到應屆全運會男佩銀牌的何思朗及師弟陳樂熹到場，二人十分受小劍手們歡迎，他們都一一跟他們簽名及合照，對於一班年紀輕輕的小劍手能在小小年紀就接觸劍擊，都表示比自己起步更早。30歲的思朗10歲 開始花劍、中一才打佩劍、14歲開始在體院精英訓練，他寄語一班小劍手要盡情享受打劍。

大批小劍手等著跟思朗哥哥合照及索取他的簽名。徐嘉華攝
大批小劍手等著跟思朗哥哥合照及索取他的簽名。徐嘉華攝

思朗表示：「小朋友開始打劍，盡情開心去玩是最好的開始，因為若有壓力去打劍，之後你都不會享受這項運動，我覺得他們真是要開心的去玩（指打劍），成績只是其次，只要打得開心，成績自然就會來。」

港隊總教練鄭兆康(中)也有到場分享，認為小劍神的培養好重要，有苗子才不會出現青黃不接現象。徐嘉華攝
港隊總教練鄭兆康(中)也有到場分享，認為小劍神的培養好重要，有苗子才不會出現青黃不接現象。徐嘉華攝

11月全運後打了3站FIE世界排名賽，現世界排名69、從小組賽打起的思朗一站入正賽、2站不入正賽，他表示是在「正確的路軌」上：「在全運前，我經歷了一個低潮（去年的世界排名曾跌出過120外），在全運時我同自己講，『事到盛時需警醒、境到逆時需縱容』，我就保持縱容去面對比賽（結果全運奪銀），希望保持這個心態去面對2026年，特別這一年的7月有香港主辦的世界錦標賽及9月的名古屋亞運會；現在FIE的排名賽主要是為了那2個大賽的舖排及作好準備，尤甚劍擊的打法日新月異，要時刻裝備好自己去應戰。」

小劍手妹妹難得見到陳樂熹，當然也要他的簽名留念。徐嘉華攝
小劍手妹妹難得見到陳樂熹，當然也要他的簽名留念。徐嘉華攝

才21歲 的陳樂熹小學四、五年級開始打劍，比「小劍神」計劃的小朋友遲一點點，他表示從小接觸劍擊，可以累積更多經驗，有助日後的劍擊路；說到師兄何思朗的全運銀牌，陳樂熹也表示整香港佩劍隊都起了一個鼓舞的作用，證明香港佩劍是得的。


「小劍神」計劃總教練林衍聰為計劃設計訓練課程，他表示一切都按住計劃進行：「我們選6-12歲 的小朋友參加計劃，長遠是希望為香港劍擊找『苗子』，未來一年半的訓練，我們會不時安排比賽給這班小劍手，最終希望他們都能透過成績晉身到體院接受精英培訓。」


記者/攝影：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
22小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
14小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
4小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
2小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
18小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
7小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
18小時前
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
影視圈
20小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
16小時前