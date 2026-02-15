冬季奧運｜巴西選手布拉森冬奧高山滑雪摘金 創南美歷史

2026 年冬季奧運會高山滑雪男子大迴轉賽事，25歲的巴西選手布拉森（Lucas Pinheiro Braathen）憑藉第二輪的完美發揮，歷史性地為巴西、乃至整個南美洲贏得了首枚冬季奧運會金牌。

在周六的比賽中，雪花紛飛，大霧瀰漫，但布拉森沉著應戰，在技術要求極高的Stelvio賽道上，以兩輪總成績2分25秒力壓群雄。當看到自己排名第一時，他激動地倒在雪地上放聲尖叫。他最終以0.58秒的優勢，擊敗了衛冕冠軍、瑞士名將奧德馬特（Marco Odermatt），奧德馬特的隊友美拿特（Loic Meillard）則獲得銅牌。



布拉森賽後激動地表示：「「我一直在努力滑行，不停地滑，努力尋找落腳點，努力尋找節奏。我用心滑雪，當你以自己的方式滑雪時，一切皆有可能。對我來說，唯一重要的是保持自我。我是一名巴西滑雪運動員，我成為了奧運冠軍。巴西是高山滑雪的奧運冠軍了！希望這枚金牌能激勵下一代巴西兒童，告訴他們沒有什麼是不可能的，重要的是你的內心，你的心之所向。」

這位擁有巴西和挪威雙重血統的滑雪天才，其職業生涯亦充滿傳奇色彩。他原本代表挪威參賽，但在2023賽季前突然宣布退役，一年後戲劇性地復出，並選擇代表其母親的祖國巴西出戰。轉籍後，他已為巴西創造了多項「第一」：首位登上高山滑雪世界盃頒獎台的巴西選手、首位贏得世界盃分站冠軍的巴西選手，如今更成為了首位巴西冬奧金牌得主。



布拉森的歷史性勝利，亦令巴西舉國沸騰。在米蘭的「巴西之家」，身穿黃綠色服飾的粉絲們全程為他歡呼，賽後更播放起強勁的桑巴音樂，一同跳舞慶祝。巴西總統盧拉亦在社交媒體上發文祝賀，稱「這項史無前例的成就，反映了巴西體育的才華、奉獻和持續努力，它將激勵新一代，並拓寬巴西體育的視野。」