Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奧運｜巴西選手布拉森冬奧高山滑雪摘金 創南美歷史

即時體育
更新時間：11:35 2026-02-15 HKT
發佈時間：11:35 2026-02-15 HKT

2026 年冬季奧運會高山滑雪男子大迴轉賽事，25歲的巴西選手布拉森（Lucas Pinheiro Braathen）憑藉第二輪的完美發揮，歷史性地為巴西、乃至整個南美洲贏得了首枚冬季奧運會金牌。

在周六的比賽中，雪花紛飛，大霧瀰漫，但布拉森沉著應戰，在技術要求極高的Stelvio賽道上，以兩輪總成績2分25秒力壓群雄。當看到自己排名第一時，他激動地倒在雪地上放聲尖叫。他最終以0.58秒的優勢，擊敗了衛冕冠軍、瑞士名將奧德馬特（Marco Odermatt），奧德馬特的隊友美拿特（Loic Meillard）則獲得銅牌。


布拉森賽後激動地表示：「「我一直在努力滑行，不停地滑，努力尋找落腳點，努力尋找節奏。我用心滑雪，當你以自己的方式滑雪時，一切皆有可能。對我來說，唯一重要的是保持自我。我是一名巴西滑雪運動員，我成為了奧運冠軍。巴西是高山滑雪的奧運冠軍了！希望這枚金牌能激勵下一代巴西兒童，告訴他們沒有什麼是不可能的，重要的是你的內心，你的心之所向。」

這位擁有巴西和挪威雙重血統的滑雪天才，其職業生涯亦充滿傳奇色彩。他原本代表挪威參賽，但在2023賽季前突然宣布退役，一年後戲劇性地復出，並選擇代表其母親的祖國巴西出戰。轉籍後，他已為巴西創造了多項「第一」：首位登上高山滑雪世界盃頒獎台的巴西選手、首位贏得世界盃分站冠軍的巴西選手，如今更成為了首位巴西冬奧金牌得主。


布拉森的歷史性勝利，亦令巴西舉國沸騰。在米蘭的「巴西之家」，身穿黃綠色服飾的粉絲們全程為他歡呼，賽後更播放起強勁的桑巴音樂，一同跳舞慶祝。巴西總統盧拉亦在社交媒體上發文祝賀，稱「這項史無前例的成就，反映了巴西體育的才華、奉獻和持續努力，它將激勵新一代，並拓寬巴西體育的視野。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
22小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
14小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
4小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
2小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
18小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
7小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
18小時前
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
影視圈
20小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
16小時前