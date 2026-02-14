乒乓球│叫得歐聯都唔易打 樊振東乒乓歐聯連輸2場 球隊仍順利晉級

足球界的歐聯比賽向來不容易應付，乒乓歐聯原來亦同樣難打。周五乒乓歐聯8強次回合，國家名將樊振東效力的德國球會薩爾布呂肯主場對法國球會漢尼邦特，前者2次出場俱落敗，幸好隊友們在另外3場都贏波，總比數勝3:2，兩回合計贏6:2，順利躋身4強。

樊振東2次出場俱敗

薩爾布呂肯在乒乓歐聯8強首回合作客法國，場數3:0橫掃漢尼邦特，今場次回合回師主場仍不敢怠慢，安排頭號選手樊振東出戰2場，另一星級選手瑞典的摩加特亦2度出戰。然而在國際乒球壇贏盡一切、包括去年尾勇奪全運會乒乓男單金牌的樊振東，被歐聯賽事考起，他為球會打頭陣，面對代表漢尼邦特的國家隊後輩溫瑞博，以11:9、11:6、8:11、10:12、1:6見負。他在第4場再次出戰，鬥法國老將西蒙高斯，以11:5、9:11、7:11、11:3、5:6再次見負，兩次出場悉數落敗。

薩爾布呂肯兩回合計贏6:2入準決賽

幸好隊友摩加特2場都贏，加上另一隊友佐傑治亦順利取勝，薩爾布呂肯最終贏3:2，兩回合計總場數勝6:2，順利晉級乒乓歐聯準決賽。樊振東向留洋德國第2冠進發。

幸好隊友贏波，薩爾布呂肯順利躋身乒乓歐聯4強。薩爾布呂肯IG圖片