乒乓球｜談辦比賽目的 余國樑：一定要有香港球手參賽才完美 我們不是借個地方給海外選手玩

今年適逢香港乒乓球總會90周年，乒總周五晚在銅鑼灣舉行燒烤晚會，不少香港乒球手包括黃鎮廷帶著腹大便便的太太Stella及2歲半女兒凱楹到場，乒總主席余國樑（Tony）談到12月8-13日的香港WTT總決賽，他表示是否沿用去年的紅館還是移師啟德體藝館（同樣1萬人場）上演仍未有定案，賽項暫一如去年的男、女單及混雙，至於會否加入男雙作為表演賽，Tony表示：「主辦比賽永遠都是要有香港運動員參與才最完美，我們不是借個地方給其他國家的球手玩。」

去年香港首辦WTT總決賽 5天比賽吸引87,000球迷入場

去年12月的香港WTT總決賽首次在紅館（開1萬個觀眾坐位）上演，最後數天幾乎場場爆滿，大會的資料，5天的比賽共吸引87,000名觀眾入場（每場開1萬座席），Tony表示：「WTT總決賽無論在紅館還是啟德，都會受球迷歡迎，今年重點是加入更多香港元素，不要浪費這個宣傳香港的平台。」Tony曾表示，紅館鄰近火車站，方便內地球迷到港睇比賽，今年會否轉場，將會跟WTT（世界乒球職業大聯盟）商討。

WTT總決賽自2021年開始，每年在不同國家舉行，香港破天荒獲WTT一紙3年合約，代表2025至2027年的總決賽都由香港主辦，比賽項目除了男、女單為必然項目外，去年香港首次加入「混雙」（取替以往的男、女雙打）；如無意外，今年亦會繼續這3個賽項（男、女單及混雙），是否會加入「男雙」或者以男雙為表演項目，暫未有最後決定，但由於出戰總決賽的男、女單各16人及雙打8隊是根據球手全年的WTT世巡賽排名，所以今年增設其他項目的機會不大。

2025年的香港WTT總決賽的男、女單冠軍由日本張本智和及國手王曼昱奪得，大熱的王楚欽及孫穎莎分別在單打4強因傷退賽（莎莎打至中途退賽），Tony認為是一年太多比賽所致，亦不知是否他們二人合作的混雙多打2場小組賽的關係，故今年亦會考慮「混雙」刪去小組賽，跟單打一樣直接進行淘汰圈的賽事。

瑞典名將皮爾遜任沙特阿拉伯主教練 到體院偷師

今日出席燒烤晚會還有前世界冠軍兼前世界一哥、瑞典名將皮爾遜（Jorgen Persson），他身穿唐裝，十分應節，去年4月開始成為沙特阿拉伯乒球隊主教練的他，專程來港參與港乒隊在體院的訓練基地，不排除日後多帶隊來港集訓，他大讚體院精英球手的訓練模式十分值得借鏡；同場還有前乒總行政總監黃德森（Sam）。

阿廷太太預產期為3月初

香港一哥黃鎮廷跟3月初將臨盆的太太及女兒凱楹到場，下周農曆新年撞正新加城大滿貫，阿廷慶幸自己不用打外圍賽，可以到初三才啟程，他跟師弟陳顥樺將首次以「世一」身份參加「大滿貫」的雙打賽，冀能重溫去年8月瑞典站大滿貫奪冠滋味。

記者/攝影：徐嘉華