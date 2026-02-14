專訪│黃鎮廷、陳顥樺凹凸互補跨過年齡界限 「老少配」25年威到盡 馬年勢做「傑運」響頭炮

如果不是乒乓球，他們不會有任何交集。兩人相差13歲 、一靜一動、一右一左、一直一橫。正是一凹一凸的性格，他們合作無間在半年前歷史性贏得瑞典大滿貫雙打冠軍，3個月前更榮升「世一」至今。黃鎮廷、陳顥樺這對「老少配」首次獲乒總提名競逐香港傑出運動員選舉的「香港最佳運動組合」，得獎呼聲甚高的他們期望於下周新加坡大滿貫能馬到功成，爭馬年首冠，順道為「傑運」壯聲勢。

訪問直接問他們有沒有「代溝」，21歲「Gen Z」的陳顥樺很快就答：「沒有，廷哥是衝浪選手，甚麼都識，潮流跟得好快，與時並進，而我不太好潮流。」坐在旁邊的阿廷陰陰嘴笑：「他們（指Gen Z的年青隊友們）的思維有時要分析一下，最估不到是他識周星馳的戲。」

黃鎮廷(左)和陳顥樺凹凸互補，彼此年齡相隔13歲仍合作無間。徐嘉華攝

「估不到佢識周星馳的戲」

現年34歲、右手握直板的黃鎮廷，18歲完成中五轉做全職運動員時，顥樺才5歲，當時他因體弱多病，父母找了一些強身健體的興趣班給兒子，他偏愛乒乓球，問他乒球有何吸引他，他說：「可能小時候覺得好玩。」顥樺怎也想不到，十幾年後可以跟「香港一哥」黃鎮廷合作雙打，還成為「世一」的組合。

這對「老少配」自2024年10月開始合作雙打至今，「左拗」的顥樺憶述當初拍阿廷時的緊張，至今仍記憶猶新，他說：「以前都是在電視睇住廷哥大，我們好多做細都想跟他出去戰鬥，當這件事發生在我身上，覺得好『神奇』，亦是我的『幸運』。廷哥為人好nice，好照顧我們年輕一班球員，更難得他將自己認識的都教給我，無論球技上、生活上，全部都同我傾。」

「其實早於2022年我已夾過廷哥，當時在東奧比賽，他的拍檔受傷，我頂替了2站，當時我超級緊張同驚，怕會連累他（最終一站得銅牌、一站第5名）。」值得一提，2022年17歲的顥樺還在打青少年比賽，2024年才多打成人組的比賽。

在我這個年紀能遇到顥樺肯定是「緣份」，他年輕，希望他帶些衝勁、帶些靈感給我。 黃鎮廷

阿廷認為跟顥樺合作雙打是「緣份」，自2024年參加完巴黎奧運後，重心慢慢轉在雙打（包括混雙），人選希望跟舊拍檔何鈞傑一樣都是「左手握拍」，具衝擊力的陳顥樺成為首選，他表示：「在我這個年紀能遇到顥樺肯定是『緣份』，他年輕，希望他帶些衝勁、帶些靈感給我，跟他的合作，感覺到有火花，亦令我看到希望。」

確實，在短短的一年零4個月的合作中，二人創造無數驚喜，去年8月歷史性奪瑞典大滿貫冠軍、10月亞洲乒球團體錦標賽首奪男團亞軍、7次入WTT世界排名賽準決賽，包辦2冠2亞，11月榮升「世一」，這些，都出乎他們意料之外。

陳顥樺笑言一直害怕連累廷哥。徐嘉華攝

短短合作一年多創無數驚喜 未來望更多「爆發」

2025年雙方的大爆發都各有亮點，阿廷第4次跟師妹杜凱琹奪得世界錦標賽銅牌；顥樺第一次參加世界大學生運動會就擸走一金（雙打拍姚鈞濤）一銅（混雙拍黃凱彤），這些都是阿廷及顥樺競逐「國泰2025香港傑出運動員」的「最佳運動組合」的籌碼之一。顥樺表示：「2025年是我在成人組最有收穫的一年，希望慢慢進步。」阿廷補充說：「希望跟顥樺腳踏實地一步步邁向自己的夢想（爭取奧運獎牌），說不定前面就有另一些『爆發』等著我們。」

阿廷認為年齡的差距不是問題：「我們有共同的目標，就是要贏比賽，只要多溝通，就不會有好大分歧。」

記者、攝影：徐嘉華

