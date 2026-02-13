冬季奧運│國家隊奪今屆短道速滑首面獎牌 孫龍男子1000米差0.028秒奪銀

國家隊在周四(12日)米蘭科爾蒂納冬季奧運會短道速滑第2個比賽日，摘下賽項首面獎牌。孫龍在男子1000米決賽中，以1分24秒565次名衝綰，取得一面銀牌。荷蘭名將奧禾奧特以1分24秒537奪金，孫龍僅差0.028秒未能踏上頒獎台最高處。

孫龍為國家短道速滑隊取得今屆首面獎牌

短道速滑男子1000米周四一口氣上演半準決賽、準決賽和決賽。中國隊有孫龍、劉少昂和林孝埈躋身半準決賽，前兩人順利晉級準決賽。在準決賽中，孫龍在第一組以次名衝線，躋身A組決賽爭獎牌；劉少昂則在第二組倒灶得第4名，只能轉戰B組決賽。在A組決賽中，第二道起步的孫龍穩守第4位等待機會，在還剩兩圈時爆發，連過兩人升到第2位，最終以0.028秒之差不敵荷蘭名將奧禾奧特得第2名，但仍為國家短道速滑隊取得今屆米蘭冬奧首面獎牌。而南韓選手林鍾彥掛銅。

孫龍：盡可能避免失誤﹗

雖然僅差之毫釐未能瘋金，但孫龍仍滿意道：「我發揮算穩定，比賽時只想一場一場去賽，沒有想要取得甚麼顏色的獎牌。我一直盡可能避免失誤，盡可能取得好成績。」