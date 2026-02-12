Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奧運｜女子單板滑雪U型技巧資格賽 劉佳宇嚴重受傷被抬離場

2026 年冬奥會女子單板滑雪U型場地技巧資格賽中，發生令人心碎的一幕。國家名將劉佳宇(Liu Jiayu)在第二輪滑行中，因雪板意外卡在雪中，導致身體失衡，高速下墜時頭頸部先著地，重重地摔在場上，隨後躺在雪地上一動不動，需要醫護人員用擔架抬離場，她離開時神志清醒。

頭部著地 擔架抬離場

意外發生後，現場音樂立即停止，醫護人員迅速衝入場內對她進行救治。經過初步處理後，33歲的劉佳宇被用擔架抬離賽場，比賽亦因此中斷了十分鐘。在場觀眾無不神情凝重，為這位老將的傷勢感到擔憂。目前，其具體傷情尚未有官方消息公布，只知她被抬離場時是清醒的。

一個月前足踝受傷

事實上，在本屆冬奧會前，劉佳宇的參賽之路已是困難重重。她不僅要面對比自己年輕三分之一、甚至只有她一半歲數的年輕選手的衝擊，更不為人知的是，她上個月才因腳踝嚴重受傷而躺在醫院病床上，甚至一度無法走路。

卡斯特列特送上祝福

同樣參加了這場比賽、已是第六次出征冬奧會的西班牙老將卡斯特列特（Queralt Castellet）對此感同身受。她說：「我和劉佳宇已經同場競技了很多年。我們都清楚明白U型場地運動的風險，知道每一次動作的突破、技術的進步，背後都意味著傷病。我為她的意外感到傷心，願上天保佑她。」

