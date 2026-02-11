Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬會球會「龍馬精神」強強聯手 注資3200萬 推動高球「一條龍」發展

即時體育
更新時間：20:12 2026-02-11 HKT
發佈時間：20:12 2026-02-11 HKT

香港賽馬會（馬會）與香港哥爾夫球會（球會）今日（11號）宣布達成重磅戰略合作，以「龍馬精神」之勢， 攜手推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」(計劃)，全力支持未來兩年一系列國際高球盛事落戶香港。共同推動本地高球運動普及化、精英化與盛事化三軌發展。

馬會將透過其慈善信託基金撥款3,200萬港元，支持球會未來兩年推出一系列普及與精英並行的社區項目。並於3月5-8日假粉嶺球場舉行，已經舉辦第三年的國際大賽 「滙豐LIV Golf香港站」，做為首個合作舞台，在大賽期間舉辦一系列活動，為這次合作打響頭砲。

百年機構強強聯手 打造文體旅聯乘效應

啟動禮由香港賽馬會公司事務執行總監譚志源及香港哥爾夫球會會長郭永亮共同主禮。譚志源致辭時表示：「 我哋兩會都超過百幾年歷史，我哋兩會亦都分別於主場，舉辦好多國際嘅盛事。 國家近年大力提倡「文體旅」結合的政策。要將好多文化嘅活動、好多體育嘅盛事，同旅遊結合起上嚟，達至聯乘效應，比各自為政要好。 」 隨即譚志源笑言：「背景板已暗藏玄機：球會標誌是龍，馬年標誌是馬，正正是『龍馬精神』。」

即將舉行的LIV Golf香港站作為計劃起點，將在賽事觀眾村內設立攤位。並安排國際頂級球星走入校園及社區，與青少年親身交流，並邀請他們夜訪跑馬地馬場，體驗「快活星期三」的獨特賽馬文化，向世界推廣香港多元的體育旅遊魅力。 

計劃三箭齊發：社區、盛事、青訓緊密結合 

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「 我們很高興與馬會攜手合作。呢項計劃標誌住香港兩大歷史悠久的體育會，首度聯手進軍社區，全方位推動高爾夫球運動普及化，做到「區區有高球，無處不高球」。配合政府普及化、精英化、盛事化、專業化同產業化五大方向，發揮最大的協同效應，全面提升本地高球運動的發展。 」 

他指出兩會志同道合：「 我們目標一致，絕對係一拍即合。高球係一項講求自律、禮儀同耐性的運動。球會一直以來都好希望有更多人可以認識呢項運動，可以將高球帶到社區，帶到青少年當中。希望可以藉住高爾夫球，幫佢哋建立正面的價值觀。  」

兩會計劃將加強社區參與、支援青訓和協助盛事方面的合作，例如利用「移動高球模擬器」組成流動車隊，走訪全港各區學校及社區點，打破場地限制，讓大眾能輕易體驗高球樂趣，助球會發掘潛質新秀。 同時為基層兒童、年輕及殘疾高球員安排專業指導。目標是銜接社區普及、精英培訓至代表香港出賽的完整階梯。 預計合共每年能惠及近 25,000 名學童、青少年和弱勢社群。 

 

記者、攝影：廖偉業

