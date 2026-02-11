2026冬季奧運會│港將初登場 郭子峰短道速滑無緣晉級

米蘭科爾蒂納冬季奧運會進行得如火如荼，今屆首位港將在周二(10日)登場，短道速滑的郭子峰在男子1000米初賽第2組中，以1分27物237完成，排小組第4位無緣次圈，他稍後將會轉戰1500米。

郭子峰在男子1000米速滑未能晉級

港隊在今屆米蘭冬奧共派出2男2女共4人出戰，打頭陣是21歲的短道速滑選手郭子峰。他在周二參加男子1000米初賽，與世界排名第2的南韓名將林鐘彥同被編入第2組，每組頭2名，以及8組中4位最佳第3名晉級次圈，結果首戰冬奧的他以1分27秒237完成，在4位選手中敬陪末席，未能躋身下一圈。而下一位出場的港將就是高山滑雪的翁厚全，他將會在周六參加男子大迴轉。

郭子峰在短道速滑男子1000米初賽中以1分27秒237完成。新華社

郭子峰在短道速滑男子1000米初賽中以1分27秒237完成。新華社

郭子峰是今屆冬奧首位出戰的港將。中新社

郭子峰是今屆冬奧首位出戰的港將。中新社