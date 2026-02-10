冬季奧運｜巔峰對決憾負衛冕冠軍 谷愛凌冬奧坡面障礙技巧摘銀

2026冬季奧運女子自由式滑雪坡面障礙技巧決賽，國家冰雪女王谷愛凌(Eileen GU)與衛冕冠軍瑞士的格雷莫德（Mathilde Gremaud）鬥得難分難解。最終，谷愛凌憑藉首輪滑出的86.58分，以0.38分的微弱差距不敵86.96分的格雷莫德，收穫一枚銀牌。這是國家隊在本屆冬奧會的第二枚獎牌，也是谷愛凌個人冬奧生涯的第四枚獎牌。加拿大選手奧爾德姆以76.46分摘得銅牌。

第二、三跳接連失誤

比賽過程可謂一波三折。谷愛凌在預賽首輪已出現失誤，但憑藉第二輪的出色發揮成功晉級。決賽中，她首輪便拿出高難度動作，取得86.58分的高分，一度佔據領先。然而，在決定性的第二輪和第三輪，谷愛凌均出現失誤，其中第三輪更重重摔倒。面對失誤，她向鏡頭做出了俏皮的聳肩動作，盡顯大將之風。與此同時，對手格雷莫德則在第二輪頂住壓力，滑出全場最高的86.96分，鎖定金牌。

奪銀仍滿意自己表現

儘管與金牌擦肩而過，但谷愛凌賽後表示對自己的表現感到非常驕傲和滿意。她說：「我已經滑到了自己的最好，這是我坡面障礙技巧一輩子做得最好的一套動作。我也知道這是格雷莫德最好的一套動作，所以我們兩個人四年以來一直在比賽中較量。今天能在高壓力下完成自己最好的一套動作，就已經非常開心。

現場廣播員亦指出，谷愛凌的杆上動作組合是女子坡面障礙技巧歷史上最難的一套，她自豪地表示：「這讓我覺得能代表這項運動，並把它帶給更多人。能夠做到自己最好，我覺得很驕傲。」