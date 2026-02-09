Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽毛球｜ 香港公開賽歷史性升級超級750站 頂尖球星必臨香港

即時體育
更新時間：18:19 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:19 2026-02-09 HKT

世界羽聯（BWF）今日（9日）公佈 2027 至 2030 年世界巡迴賽各級別賽事主辦城市，中國香港羽毛球總會傳來喜訊，「香港公開羽毛球錦標賽」成功獲得升級，將於該四年周期首次升格為「世界巡迴賽超級 750 賽」（Super 750）。這意味著屆時世界排名前列的頂尖球手將強制參賽，香港球迷將可親睹更強大的星級陣容。

2027-2030世界羽聯世界巡迴賽超級750主辦地點。BWF
湯偉倫：體育盛事之都的認可

中國香港羽毛球總會會長湯偉倫對申辦成功表示欣喜，他指出這項升級是對香港羽總辦賽能力的國際級認可，也是對香港作為「國際體育盛事之都」地位的充分肯定。「我們非常榮幸獲得世界羽聯授予超級 750 賽事的主辦權。我們會把握此機遇，進一步推動羽毛球運動發展，向世界展現香港的活力與魅力。」

湯偉倫特別提到，是次升級將直接提升賽事的競技水平。根據世界羽聯的賽事規定，超級 750 級別賽事要求世界排名前 15 的單打選手及前 10 的雙打組合必須參賽。換言之，全球最頂尖的羽毛球精英屆時將匯聚香港，賽事激戰可期，預料將吸引大批海外及內地球迷專程來港觀賽，帶動體育旅遊。

香港羽總感謝世界羽聯的信任，以及特區政府、文體旅局、康文署及社會各界多年來的支持。隨著賽事級別提升，香港公開賽未來每年將繼續匯集二百多名來自約 20 個國家和地區的奧運及亞運獎牌健兒，在香港競逐殊榮。

