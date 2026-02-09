NFL｜海鷹29:13挫愛國者奪超級碗 獲加成28年來首位跑衛奪MVP

第60屆NFL超級碗(NFL Super Bowl)周日上演，由西雅圖海鷹對上新英倫愛國者，最終海鷹以29:13擊敗愛國者繼2013年後再奪超級碗，跑衛獲加(Kenneth Walker III)榮獲MVP成隊史和28年後首位跑衛奪得此殊榮。

海鷹29:13報仇愛國者成功 獲加成隊史首為跑衛奪MVP

今屆超級碗上演復仇大戲，由國聯(NFC)冠軍西雅圖海鷹對上美聯(AFC)冠軍新英倫愛國者，2隊11年前曾在超級碗碰頭，惟海鷹最終遭愛國者反勝。今場海鷹展現出強捍防守表現，愛國者前3節都無法得分，反觀海鷹在有跑衛獲加的推進下，頻頻由踢球手邁爾斯(Jason Myers)以射門得分下、以12:0進入決勝節。

到末節海鷹就先有班拿(AJ Barner)取得達陣得分，加上邁爾斯踢入附加球，將比數拉開至19:0，隨後愛國者雖有以達陣將比數稍微拉近，但隨後海鷹再有邁爾斯踢球得分及禾蘇(Uchenna Nwosu)達陣得分下，愛國者在末段再有達陣也無力回天，最終海鷹一報11年前之仇，以29:13挫愛國者奪得超級碗。

今場海鷹功臣之一踢球手邁爾斯大創超級碗記錄，單場踢入過5次射門得分打破超級碗射門得分記錄，而跑衛獲加今戰單人瘋狂推進135碼，再加上接球共貢獻出161碼，勇奪今屆MVP，成為隊史首位後衛奪得超級碗MVP，更是繼1998年丹佛野馬後28年後首位後衛奪得MVP。