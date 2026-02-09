Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NFL｜海鷹29:13挫愛國者奪超級碗 獲加成28年來首位跑衛奪MVP

即時體育
更新時間：17:42 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:42 2026-02-09 HKT

第60屆NFL超級碗(NFL Super Bowl)周日上演，由西雅圖海鷹對上新英倫愛國者，最終海鷹以29:13擊敗愛國者繼2013年後再奪超級碗，跑衛獲加(Kenneth Walker III)榮獲MVP成隊史和28年後首位跑衛奪得此殊榮。

海鷹29:13報仇愛國者成功 獲加成隊史首為跑衛奪MVP

今屆超級碗上演復仇大戲，由國聯(NFC)冠軍西雅圖海鷹對上美聯(AFC)冠軍新英倫愛國者，2隊11年前曾在超級碗碰頭，惟海鷹最終遭愛國者反勝。今場海鷹展現出強捍防守表現，愛國者前3節都無法得分，反觀海鷹在有跑衛獲加的推進下，頻頻由踢球手邁爾斯(Jason Myers)以射門得分下、以12:0進入決勝節。

到末節海鷹就先有班拿(AJ Barner)取得達陣得分，加上邁爾斯踢入附加球，將比數拉開至19:0，隨後愛國者雖有以達陣將比數稍微拉近，但隨後海鷹再有邁爾斯踢球得分及禾蘇(Uchenna Nwosu)達陣得分下，愛國者在末段再有達陣也無力回天，最終海鷹一報11年前之仇，以29:13挫愛國者奪得超級碗。

今場海鷹功臣之一踢球手邁爾斯大創超級碗記錄，單場踢入過5次射門得分打破超級碗射門得分記錄，而跑衛獲加今戰單人瘋狂推進135碼，再加上接球共貢獻出161碼，勇奪今屆MVP，成為隊史首位後衛奪得超級碗MVP，更是繼1998年丹佛野馬後28年後首位後衛奪得MVP。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT