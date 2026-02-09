亞洲公路單車錦標賽｜首戰亞錦賽元老組奪一銀一銅 下周大年初一40歲「牛一」最佳生日禮物

綽號「蜘蛛女」(現改為「蜘蛛媽」)的鄭麗莎（Lisa）曾在健美及攀石運動闖出名堂，去過一年半轉跑道玩鐵人三項，過去的周末再次「踩過界」以香港代表身份出戰沙特阿拉伯亞洲公路單車錦標賽元老組（40-44歲組別）分齡賽，更首次登上國際舞台的頒獎台，分別在15.8公里個人計時賽及46.8公里個人公路賽奪得一銀一銅，下一個目標是挑戰下月「超鐵226」（全長226公里）。」

本月17號（大年初一）剛好是Lisa 40歲生日，今次是她在本地賽累積足夠分數才取得亞錦賽資格，Lisa先在周六的的個人計時賽以26分31秒完成15.8公里的比賽，取得銀牌；翌日舉行的個人公路賽，她在全長46.8公里的比賽中以1小時25分08秒取得銅牌，Lisa說：「好感恩，我可以橫跨不同的運動項目都能踏上頒獎台，尤其今次亞錦賽的對手都是一些前國手，要特別多謝松哥（前單車名將洪松蔭）今次又是車手、又是領隊帶住我們去比賽。」

LISA 與參加元老組的港隊隊友合照。照片由受訪者提供

照片由受訪者提供

女子個人計時賽的冠軍是泰國的Chanpeng Nontasin，時間是23分22秒，Chanpeng亦奪女子個人公路單車賽冠軍（1小時22分58秒）、亞軍是巴基斯坦的Zainab Rizwan（1小時25分08秒）。

四子之母的Lisa的單車訓練主要是操練鐵人三項時練出心得，特別是單車項目，越踩越有成績，朋友們也游說她多參加單車比賽，沒想到可以踩到入亞錦賽，她表示：「其實我仍有很多單車的技、戰術需要時間去增強，譬如今次亞錦賽比個人計時賽，大家都是用計時賽的單車，而我只是用公路賽的單車去比，能有今次的成績十分鼓舞。」Lisa更開心的全家人都支持自己參加比賽，給予她最大的比賽動力。

記者：徐嘉華