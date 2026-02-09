Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大獎賽｜張安達笑指唔明對手點解病都咁勁 趙心童望調整節奏變得更穩定

即時體育
世界桌球大獎賽2026今日在啟德體藝館完美落幕，最終由趙心童以10:6擊敗張安達勇奪冠軍，張安達賽後認為自己表現不錯，只是對手發揮得更好所以輸掉比賽，但他也表示在家人到香港觀戰支持下失落感較少，而趙心童則表示奪冠提供更大動力，也希望自己可以變得更穩定。

張安達對自己狀態感滿意 盼能延續到下場比賽

張安達最終屆居亞軍，但他賽後受訪神情亦未有太失落，他表示自己打得不錯但對手發揮更佳所以不敵，他笑指指：「佢後面幾乎係0 miss冇miss過波，都唔知點解佢咳到咁勁。」張安達認為自己在今屆賽事的狀態不錯，希望能夠將好狀態延至續下去，唯一的遺憾就是輸掉決賽。在賽後他也說今次是他的家人首次觀看他比賽，被問到有什麼不一樣的時候他直言：「好似依家輸咗比賽咁，我都唔係話咁唔開心，起碼屋企人喺身邊，如果之前自己一個人喺英國輸咗比賽就難過啲，因為身邊冇人。」

趙心童盼能變得更加穩定

趙心童說因為首次到香港出戰如此大型的賽事，因此在奪冠後也相當興奮，他也表示：「因為係我第一次嚟香港參加咁大型嘅排名賽，對於我嚟講攞呢個冠軍真係好唔一樣，同埋誒都俾我有好大嘅信心，喺之後嘅比賽入邊會做得咁好。」他表示今次決實都相當緊張，但也一直告訴自己慢慢打，按照自己的節奏打每一桿，因此也發揮揮不錯。

趙心童也提到在奪得世界冠軍後有不少壓力，他直認自己與其他頂尖選手的差別在於穩定度上，希望可以調整得更加穩定：「自我嘅水平同最頂尖嗰幾個選手我覺得就係差啲穩定，因為我有時好犀利，有時就咩波都打唔入。好多粉絲都知，所以我覺得呢排都喺調整到自己個節奏啊，各方面令自己嘅比賽上面更加穩定。」

 

記者/攝影：魏國謙

 

