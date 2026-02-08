Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奬賽｜趙心童決賽打出本屆最高1桿145 10:6擊敗張安達首度在港出戰即奪冠

即時體育
更新時間：22:55 2026-02-08 HKT
發佈時間：22:55 2026-02-08 HKT

世界桌球大獎賽2026決賽今日上演，由應屆世界冠軍趙心童對上世界排名23的張安達，最終趙心童憑着打出包括本屆最高1桿145在內五次1桿超100下，以局數10:6擊敗張安達，首次在香港奪得冠軍。

趙心童10:6擊敗張安達 勇奪大獎賽冠軍

世界桌球大獎賽2026決賽上演中國打吡，由趙心童對上張安達爭奪最終的冠軍寶座，上半場在下午1點進行，2人都發揮得相當不錯戰得相當膠着，首5局比分為1:77、119:7、0:83、92:37和84:4，張安達在打出3桿50+下以3:2取得領先，但隨後趙心童手感爆發，連續2局打出一桿破百，先後打出130:0以及超過肖國棟在16強對奧蘇利雲打出的1桿144，打出今屆新高的1桿145以145:0反超局數，但隨後休息前張安達打出1桿84以84:0追回一局以4:4扳平比分。

趙心童以10:6擊敗張安達首奪在香港的冠軍。攝影：魏國謙
趙心童以10:6擊敗張安達首奪在香港的冠軍。攝影：魏國謙
二人賽後也表現得相當老友。攝影：魏國謙
二人賽後也表現得相當老友。攝影：魏國謙

休息過後晚上7點再續戰火，趙心童延續好手感，一開局就先以85:31、75:0連取2局拉開比分，但隨後雙方再度陷入膠著，張安達在第11局和13局先後以68:29和83:35將局數追成6:7，但趙心童之後再迎爆發，打出1桿134以134:5再取一局，第15局再以66:20率先叫糊，決勝局趙心童氣勢如虹，直接打出1桿131直取最後一局，最終以10:6擊敗張安達首奪在香港的冠軍兼贏得本屆最高桿數獎，保持排名賽4闖決賽不敗。

記者/攝影：魏國謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT