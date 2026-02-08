世界桌球大奬賽｜趙心童決賽打出本屆最高1桿145 10:6擊敗張安達首度在港出戰即奪冠

世界桌球大獎賽2026決賽今日上演，由應屆世界冠軍趙心童對上世界排名23的張安達，最終趙心童憑着打出包括本屆最高1桿145在內五次1桿超100下，以局數10:6擊敗張安達，首次在香港奪得冠軍。

世界桌球大獎賽2026決賽上演中國打吡，由趙心童對上張安達爭奪最終的冠軍寶座，上半場在下午1點進行，2人都發揮得相當不錯戰得相當膠着，首5局比分為1:77、119:7、0:83、92:37和84:4，張安達在打出3桿50+下以3:2取得領先，但隨後趙心童手感爆發，連續2局打出一桿破百，先後打出130:0以及超過肖國棟在16強對奧蘇利雲打出的1桿144，打出今屆新高的1桿145以145:0反超局數，但隨後休息前張安達打出1桿84以84:0追回一局以4:4扳平比分。

趙心童以10:6擊敗張安達首奪在香港的冠軍。攝影：魏國謙

二人賽後也表現得相當老友。攝影：魏國謙

休息過後晚上7點再續戰火，趙心童延續好手感，一開局就先以85:31、75:0連取2局拉開比分，但隨後雙方再度陷入膠著，張安達在第11局和13局先後以68:29和83:35將局數追成6:7，但趙心童之後再迎爆發，打出1桿134以134:5再取一局，第15局再以66:20率先叫糊，決勝局趙心童氣勢如虹，直接打出1桿131直取最後一局，最終以10:6擊敗張安達首奪在香港的冠軍兼贏得本屆最高桿數獎，保持排名賽4闖決賽不敗。

記者/攝影：魏國謙