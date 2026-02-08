Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台維斯盃｜黃澤林多謝球迷力撐：沒有球迷落力打氣，我不會捱到第四場單打

更新時間：22:47 2026-02-08 HKT
發佈時間：22:47 2026-02-08 HKT

以黃澤林（Coleman）為首的香港台維斯盃隊周日在維園網球主場全場爆滿（共3,600人）下，雖然在世界一組附加賽以大分1:3不敵頭號種籽芬蘭隊、升上世界一組夢碎，但港隊此仗「搏盡」每一球，獲全場如雷掌聲，Coleman在賽後不忘多謝球迷：「沒有球迷落力打氣，我不會捱到第4場單打。」Coleman將馬不停蹄飛到美國參加一連串賽事，連農曆新年也無法在香港跟家人渡過。

經Coleman周六呼籲市民坐爆維園，周日果然滿座，包括文體旅局長羅淑佩及體育專員蔡健斌也到場支持，「香港加油」之聲不絕，雙方首日2場單打打成1:1平手，周日賽事由Coleman夥拍17歲師弟鄭肇致（Nicholas），芬蘭隊陣前換人，加入其男單一號、世界排名116位的維坦倫拍歷拿斯沙文尼，港隊「男一」Coleman在雙打全場發號司令，Nicholas表現亦比一日前的單打進步不少，只可惜對手針對Nicholas經驗不足的弱點，不少球都向著他去打，港隊最終以4:6、5:7僅負，大分落後1:2。

Coleman休息半小時後再上場打單打對維坦倫，在沒退路的壓力下，港將全場仍發出9個「A士球」，在78分金鐘的激戰中以5:7、2:6見負，港隊以大分1:3重回世界二組。Coleman賽後表示：「對方臨時在雙打換拍檔，表示他們覺得我們有威脅，所以我們要對自己有信心，我們其實不差，完全可以跟他們打，希望未來在世界二組再贏比賽，再回來世界一組打附加賽。」

雖然馬年農曆新年將至，但Coleman很快要飛到美國參加一連4站的ATP職業巡迴賽（包括ATP 250、500及1000級別），未能跟家人渡過，他也說：「我也想在農曆新年在香港過，但沒辦法，就算世界排名第一、第二的球手都要適應這種生活，我其實要盡快去美國適應時差，第一個站佛羅里達州（德爾雷比奇網球公開賽）在周六就開始。」

Coleman續稱：「選擇網球路就是這樣，要四處出外比賽，就算世界排名第一、第二的球手都要周圍去比賽，我們都習慣了，但一定會掛住屋企人的。」

下周展開一連四站的ATP職巡賽

Coleman暫定一連4站的美國站包括本月ATP250的德爾雷比奇公開賽、ATP 500的墨西哥公開賽以及3月ATP1000的印第安韋爾斯公開賽及邁阿密公開賽，Coleman去年在邁阿密歷史性入到32強，加上今年初自己團 隊加入一位韓籍教練（Kyu Tae Im 林圭泰），他說十分期待：「今年在美國之旅這幾站比賽都會將目標放高一點，去年的我跟現在的我不同了，世界排名不同、對自己水平更加了解，比以前發揮更穩定，加上韓籍教練第一次跟我出外比賽，他近月幫我很多，不單止在球場上，他的知識好豐富，比賽經驗好多，以前曾是一位好球手，所以十分期待他帶我出外比賽。」

「今年開季不錯（包括一月初香港站ATP 250入8強，緊隨的澳洲網球公開賽入到外圍賽第3圈），但我不想給自己太大壓力，特別打ATP比賽的對手都是高水平，我要慢慢享受這些高水平的比賽，我覺得自己跟高水平球是同一類別的。」

記者：徐嘉華
攝影：蘇正謙

