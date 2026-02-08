冬季奧運｜蘇翊鳴拿下國家今屆冬奧首面獎牌 「已盡全力奪銅亦無憾」

22026年冬季奧運會單板滑雪男子大跳台決賽中，國家名將蘇翊鳴發揮穩定，以總分168.50分的成績奪得銅牌，拿下今屆冬奧國家隊的首面獎牌。蘇翊鳴賽後指雖然未能衛冕金牌，但他已為這場決戰傾盡全力，毫無保留，因此不留遺憾。而日本的木村葵來和木俁椋真包辦金、銀牌。

國家隊今季冬奧首面獎牌

蘇翊鳴滿意自己的表現，拿到銅牌已無遺憾：「我覺得今天值得為自己驕傲，在所謂『衛冕冠軍』的壓力下，還能發揮出自己應有的水平。雖說還有可能做得更好，但我已完全對得起這四年間的努力。能夠身披國旗站在領獎台上，對我來說就是一切的一切了。我代表著中國冰雪的最高競技水平去為國征戰，身上肩負了國家的信任。所以我必須付出自己的全部，可以說我也做到了，沒有任何保留，也沒有任何遺憾。」

奪銅已無遺憾

而蘇翊鳴是北京冬奧會該項目決賽選手中，唯一能站上今屆米蘭冬奧會的決賽舞台，他很高興能與一班年青人比拚：「一群年輕人不斷超越自己，推動著極限的邊界，我很開心能夠參與其中。我嘗試跟上他們、超越他們。我對自己還是很有信心的。」