都靈大獎賽｜張家朗重返福地再添獎牌 張家朗4強不敵美國劍手伊堅掛銅

即時體育
更新時間：02:32 2026-02-08 HKT
發佈時間：02:32 2026-02-08 HKT

兩屆奧運冠軍張家朗回勇，香港時間周日凌晨在意大利「福地」都靈大獎賽勇奪銅牌！世界排名14位的家朗在準決賽中以15:9憾負世界排名第8的美國劍手伊堅掛銅。這面銅牌是香港劍神獎牌櫃中第3面都靈站獎牌，亦是他3年內第2次上都靈的頒獎台。

雖然家朗未能殺入決賽，但在晉級過程中可見他的狀態正在續漸回升。他從正賽64強過關斬將，包括在8強只用了第一節的時間快速以15:7擊敗世界排12位的埃及劍手Mohamed Hamza入4強，打破今季（2025-2026年）FIE國際賽的個人獎牌荒。

資料圖片
資料圖片

新一年2025-2026賽季由去年11月展開，家朗缺席第一站的西班牙站，之後在日本站（去年12月）及巴黎站（今年1月）都是32強止步，世界排名逐步跌至現時的第14位，他曾笑稱自己或有機會跌出第16位（代表要打小組賽，只有世界排名前16位直入正賽），幸好今次都靈站表現回復水平。

2024都靈準決賽翻版

曾在2024年都靈站奪冠的家朗（2019年都靈站奪亞），在64強開始過關斬將，在64強以15:10勝法國劍手Louis Pradel、32強以15:6勝日本劍手Ono Ryoga、16強以15:4大勝美國名將、世界排名第4的陳海翔，到8強他又快速以15:7勝Mohamed Hamza。他在4強遇上世界排名第8、巴黎奧運銅牌得主、美國的伊堅（Nick Itkin），這場4強對壘正正是2024年都靈站準決賽翻版，當時家朗以一分之微勝對方。

但今站就由伊堅翻盤成功。家朗初段較遲入局，早段被對手拋離8:3。但之後家朗調整戰術，並加強向對手施壓，成功連追4劍，一度追至7:8只落後一分。但伊堅見狀亦即時調整，與家朗搶攻收效，並把握家朗數次進攻動作猶豫防守反擊成功挽會氣勢。最終家朗亦無力回天，以9:15不敵伊堅摘得銅牌。

蔡俊彥今站提早出局。資料圖片
蔡俊彥今站提早出局。資料圖片

世一蔡俊彥以一分之微提早出局

至於「世一」蔡俊彥今季氣勢如虹，本月初的巴黎站奪亞，可惜一向在都靈站的成績不算很好，他在64強以一分之差的14:15不敵世界排名250位的波蘭年青對手Jan Nowak，無緣再上一層樓；同場的3位師弟吳諾弘、何承謙及林浩朗從小組躋身正賽64強，可惜都是首圈止步。

記者：徐嘉華

