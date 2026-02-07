Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公路單車｜港隊合力奪今屆亞洲錦標賽首金 李思穎周日望轉個人公路賽獎牌顏色

即時體育
更新時間：19:39 2026-02-07 HKT
發佈時間：19:39 2026-02-07 HKT

以全運3金得主李思穎（Ceci）為首的香港單車隊，周六在沙特阿拉伯的阿凱西姆的亞洲公路單車錦標賽，夥拍梁穎儀、楊倩玉、劉允祐、伍柏亨及朱浚瑋，合力以37分58秒27取得男女子混合隊際計時賽金牌，為港隊在今屆亞錦賽打開「金牌之門」，亦為周日的女子個人公路單車賽打下一支強心針。

香港隊男女混合隊際計時賽金牌功臣（中）穿起代表冠軍的「彩虹戰衣」，前排右楊倩玉、李思穎、梁穎儀、後排名伍柏亨、劉允祐、朱浚瑋。香港單車總會提供
各金牌功臣跟總教練達海飛合照。香港單車總會提供
女子隊成員楊倩玉（右起）、梁穎儀及李思穎在比賽中。香港單車總會提供
香港男子隊在比賽中，成員包括劉允祐（左起）、朱浚瑋、伍柏亨。香港單車總會提 供
今次亞錦賽是粵港澳全運會後一個比賽，經過全運的鍛鍊，港隊在今次亞錦賽越戰越勇，先有梁穎儀日前先奪精英組個人計時賽奪銀後，今日更進一步奪金，特別一提，是港隊在過去兩屆的亞錦賽都取得此賽項的銅牌，今次終於一改獎牌顏色。

哈薩克隊以38分09秒46奪銀、中國隊以38分15秒04得銅牌。
周日女子個人公路賽，有全運個人公路賽金牌的李思穎出場，隊友梁寶儀、梁穎儀及關旨君亦會上場爭取好成績。思穎在上屆亞錦賽取得銅牌，可望挾全運金牌繼續改變獎牌顏色。

記者：徐嘉華

