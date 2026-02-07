世界桌球大獎賽｜傅家俊表演賽打出1桿147擊敗亨特利 亨特利直言內地球手會在未來稱霸球壇

周六世界桌球大獎賽2026迎另一重頭戲，由「神奇小子」傅家俊對上「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）的表演賽，最終傅家俊在決勝局打出一桿147，以2:1擊敗亨特利，賽後他表示好開心可以在偶像面前打出147。提到今屆4強變成國內選手內戰，亨特利認為未來10年内地球手會在桌球界的主導力量。

傅家俊久違再在香港主場打出147

今場表演賽以3局2勝決出勝負，傅家𢓭一開波就立即進入狀態，首局就以79:21先拔頭籌，但隨後亨特利立即還以顏色，以71:7扳平比數，到決勝局在數次攻守交換後傅家𢓭取得首個得分，之後他更愈大愈順接連得分，最終在全場歡呼聲下打出147贏得今場表演賽，繼2022年10月在紅館舉行的「香港世界桌球大師賽」4強對上希堅斯打出147後，相隔4年再在香港主場打出147。

傅家俊賽後受訪表示其實開始並沒有太大想法可以打到147，但之後亨特利在他入第一個紅波後就同他說好像有機會打到147，再加上有點運氣所以就做到了，亦好開心可以在偶像面前打出147，而被問到相隔4年這2次打出147的感覺有什麼不同時，他則表示：「今次輕鬆啲囉，即係表現性質啦，上次對手係希堅斯，但係今次係偶像，嗰個（希堅斯）當然重要性係好大嘅，但係係個對手都的緊要，因為對住Stephen對我嚟講好有意義同好難望。」而亨特利在傅家俊打出147時亦拿出手機拍低，他大讚傅家俊表現並說要將影片放到社交媒體讓大家都看到他的表現。

亨特利很喜歡用手機記錄每個時刻。攝影:魏國謙

傅家俊表示亨特利告訴他有機會打出147。攝影:魏國謙

亨特利認為中國選手將稱霸桌球界。攝影:魏國謙

傅家俊也表示可能未來桌球運動會被國內球手壟斷。攝影:魏國謙

亨特利認為中國選手將稱霸桌球界

亨特利今次相隔多年再訪港，他也表示很開心再到訪香港，因為這裏是其中一個他最喜歡的城市，如果下次再受到邀請他也會應邀出席，而被問到今屆4強已變成中國球手內戰有什麼感受時，亨特利則坦言：「這可能是桌球比賽未來的趨勢，我認為10年內中國球手將會成為桌球的主導力量，因為我看不到英國有什麼年輕人可以接替現在的球手，現在優秀的年輕人都是來自中國，所以我認為這是未來的趨勢。」

而傅家俊則認為其實這個現象應該早有預視，對他而言已經算遲了發生，他表示：「國內選手水平已經算係好高，但係因為再前一代嘅英國球員仲打得好好，例如希堅斯(John Higgins)、威廉斯(Mark Williams)、奧蘇利雲(Ronnie O'sullivan）呢啲其實都已經接近50歲都打得好好，所以我覺得好似延遲咗。」他也表示可能未來桌球運動會被國內球手壟斷。

記者/攝影:魏國謙