世界桌球大獎賽｜中國四將包攬四強創歷史 趙心童周躍龍險勝英敵 明天繼續上演「中國打吡」

世界桌球大獎賽八強戰今晚（6日）上演兩場扣人心弦的「中英對決」。國家桌球好手趙心童與周躍龍雙雙克服領先後被追平的巨大壓力，激戰九局後均以5：4的比數險勝英格蘭對手，成功會師四強。連同早前晉級的肖國棟及張安達，本次大獎賽四強席位全數由中國球手包攬，創下職業排名賽歷史，提前為中國鎖定冠亞軍。

一號桌的賽事充滿戲劇性。趙心童面對英格蘭的華基連，憑藉第三至第五局的一波強勢，包括一桿84分的精彩表現，一度建立4：1的領先優勢。然而對手隨即還以顏色，連轟單桿91分、76分及76分，一口氣連追三局將比分扳成4：4平手。決勝第九局雙方陷入苦戰，雙方在防守上大做「士碌架」（Snooker），最終趙心童頂住壓力，以79：34鎖定勝局，驚險晉級。

賽後趙心童直言過程艱難：「我同佢都打得唔係好好，俾咗對方好多機會。今日有啲咳嗽，導致簡單波都有出現失誤。」他透露在被追平時曾想過輸波的後果，但不斷提醒自己「一Que一Que打」，最終調整心態拿下勝利。

另一場賽事，周躍龍對陣英格蘭的卡達亦絕不輕鬆。他在領先2：0及3：1的情況下，被對手連贏三局反超至4：3。身處絕境的周躍龍及時穩住陣腳，連續兩局打出單桿66分和56分，上演逆轉好戲，同樣以5：4取勝。

周躍龍賽後承認中間階段因簡單球失誤導致緊張，但對創造歷史感到興奮：「這是第一次排名賽四個中國選手齊聚四強，我覺得對整個中國斯諾克來說，是一個里程碑的開始。」

明日（7日）賽事將上演兩場「中國打吡」準決賽，下午1時由周躍龍對陣張安達，晚上7時則由肖國棟迎戰趙心童，確保決賽將是中國球手的內戰，標誌著中國桌球力量登上世界舞台的巔峰。

記者、攝影：廖偉業