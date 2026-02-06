Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台維斯盃｜黃澤林領軍 周末維園硬撼芬蘭 17歲新星鄭肇致驚喜「擔大旗」

由香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）領軍的香港男子網球隊，周末將坐鎮維園網球場主場出擊，在台維斯盃世界一組附加賽硬撼芬蘭，力爭晉級資格。兩軍今日（周五）進行抽籤儀式，港隊排陣爆出驚喜，除必然主力黃澤林外，由年僅17歲的小將鄭肇致（Nicholas）壓過朱鍇泓「擔正」，這對新組合將包辦港隊今次所有單雙打賽事。

港隊今次享有主場之利，在維園迎戰勁敵芬蘭。在抽籤儀式上，隊長余曉東公布的陣容令人眼前一亮。除了「一哥」黃澤林毫無懸念地入選外，第二單打人選並非早前在澳網有好表現的朱鍇泓（Kai Thompson），而是委以重任予17歲新星鄭肇致。

根據賽程，鄭肇致將於今日（周六）下午率先打頭陣，對上芬蘭隊頭號單打世界排名116位的24歲維坦倫（Otto Virtanen）；黃澤林則緊接登場出戰第二場單打對陣華沙（Eero Vasa）。兩人更會在明日（周日）合作出戰雙打賽事，意味兩人將肩負起港隊今次對抗芬蘭的所有搶分重任。

對於大膽起用新人，港隊隊長余曉東解釋，主要看中鄭肇致的打法較具特色，有力出奇制勝，而朱鍇泓則因澳網後身體疲倦，並不會出戰今次台維斯盃。面對大賽氣氛，年僅17歲的鄭肇致坦言首度披甲難免感到緊張。不過，身為領軍人物的黃澤林則對隊友投下信心一票，他在儀式上力撐師弟：「我認為他就是今次賽事的最佳人選，大家絕對可以期待他的表現。」

