台維斯盃附加賽│黃澤林與港隊網球成員應警隊邀請 參加反恐特勤隊訓練增強團隊精神

以黃澤林(Coleman)為首的香港男子網球隊，本周末在維園主場出戰台維斯盃世界一組附加賽，惡鬥頭號種子芬蘭。港隊在大戰前為加強團隊精神，周三(4日)接受警隊邀請，踩入反恐特勤隊訓練基地，展開一場絕無僅有的「跨界超極限任務」。透過今次參加反恐特勤隊的team building訓練，增加隊員們對專注、紀律以及「one team one goal」的團隊精神。

反恐工作講求紀律、冷靜、敏銳觸覺。6位港隊網球成員在今次反恐情境模擬任務中，將彼此的默契、溝通和抗壓力推至巔峰。每個環節都是對體能和腦力的雙重爆擊，各人在透過活動，體會和隊友緊密合作，齊上齊落的精神。