公路單車｜港隊首日亞錦賽開齋 梁穎儀奪女子精英組個人計時賽銀牌

即時體育
更新時間：19:26 2026-02-05 HKT
發佈時間：19:26 2026-02-05 HKT

以全運會3金得主李思穎為首的香港單車隊，周四在沙特阿拉伯的阿凱西姆出戰首天的亞洲公路單車錦標賽，跟思穎一同奪得全運會麥迪遜金牌的梁穎儀先拔頭籌，在女子精英組個人計時賽（20公里）的比賽以26分13秒奪得銀牌，這是她第一次取得亞錦賽此賽項的獎牌。

梁穎儀奪銀後跟港隊總教練達海飛開心合照。香港單車會提供
梁穎儀在個人計時賽奪銀，中國的全運會金牌得主張好(右)奪銅，哈薩克的Rinata Sultanova(中)奪金。香港單車會提供
梁穎儀鬥贏全運金牌

港隊今次派出21人參加精英組、U23及青年組的男女子比賽，梁穎儀參加的女子精英組個人計時賽共有16位亞洲各地的車手參加，港將只以些微時間奪亞，冠軍的哈薩克的Rinata Sultanova，時間是26分04秒，銅牌是粵港澳全運會個人計時賽金牌、來自海南的張好，她今仗時間是26分33秒。

照片由香港單車會提供
至於主力的李思穎將於周六（7號）出戰男女子混合隊際計時賽，成員還有梁穎儀、楊倩玉、劉允祐、伍柏亨及朱浚瑋，港隊曾於過去三屆的公路單車亞錦賽這個項目取得銅牌，期望今屆爭取不同顏色的獎牌。

思穎的個人公路單車賽將於周日（8號）舉行，隊友包括梁氏姐妹的寶儀及穎儀以及師妹關旨君，經過全運會的鍛鍊，大家正期望思穎可以做出比上屆亞錦賽此賽項銅牌更好的成績。

記者：徐嘉華

