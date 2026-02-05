2026冬季奧運會│一文睇哂今屆内容 港將國家隊賽程全攻略

四年一度的冰雪盛典即將上演！2026年冬季奧運會將於2月6日至22日，橫跨現代都市與自然山脈，在意大利名城米蘭與阿爾卑斯山滑雪勝地科爾蒂納兩地聯合舉行。體育組為讀者精心整理懶人包，讓大家速覽冬奧精髓，緊貼所有焦點賽事與明星動態。

2026冬奧内容速覽

冬季奧運會（冬奧）是國際奧委會（IOC）主辦的四年一度冰雪運動盛會，比賽項目均於雪地或冰上進行。

舉辦日期：2026年2月4日至22日

主辦城市：意大利米蘭（Milan） + 科爾蒂納（Cortina d’Ampezzo）

賽區特色：賽事橫跨倫巴第大區及被聯合國教科文組織列為世界遺產的多洛米蒂山脈多個地區，觀眾既能感受都市活力，亦能欣賞雪山壯景。

吉祥物：活潑的白鼬姐弟「蒂娜」（代表科爾蒂納與冬奧）與「米羅」（代表米蘭與冬殘奧），象徵著冒險與堅毅精神。

開閉幕式：2月6日和2月22日

開幕典禮於2月6日晚在米蘭地標聖西羅球場舉行。表演環節將由意大利國寶級男高音Andrea Bocelli與美國樂壇天后Mariah Carey攜手獻唱，陣容鼎盛。而閉幕典禮於2月22日下午在歷史悠久的維羅納競技場舉行。



項目及金牌數目

本屆冬奧共設8個大項，細分為16個分項，共116個項目，金牌總數245面。并且新增滑雪登山（Ski Mountaineering） ，共增設3面金牌。

冬季兩項（Biathlon）：11金

雪車（Bobsleigh，雪車4輛 含鋼架雪車3輛）：7金

冰壺（Curling）：3金

冰球（Ice Hockey）：2金

雪橇（Luge）：5金

溜冰（Skating）：總共28金

花式溜冰：5金、速度滑冰：14金、短道速滑：9金

滑雪（Skiing）：總共57金

高山滑雪：10金、越野滑雪：12金、跳台滑雪：6金、北歐混合式滑雪：3金、自由式滑雪：15金、單板滑雪：11金

滑雪登山（Ski Mountaineering）：3金

2026冬季奧運會｜港隊焦點賽程一覽

香港代表團今屆精銳盡出，派出四位健兒分別在短道速滑及高山滑雪項目全力爭勝。其中短道速滑代表郭子峰將「打頭陣」，於2月10日出戰男子1000米賽事。高山滑雪方面，港隊派出翁厚全及金詠晞兩位選手。翁厚全將出戰男子大迴轉及迴轉賽事，而金詠晞則角逐女子迴轉賽。 而短道速滑的女將林靜欣則在賽事尾聲的2月21日壓軸登場，攜手為港爭光。



2月10日（周二）

短道速滑

18:10 男子1000米小組賽 郭子峰

2月13日（周五）

短道速滑

03:28 男子1000米半準決賽 郭子峰（如晉級）

04:07 男子1000米準決賽 郭子峰（如晉級）

04:48 男子1000米決賽 郭子峰（如晉級）

2月14日（周六）

高山滑雪

17:00 男子大迴轉第一輪 翁厚全

20:30 男子大迴轉第二輪 翁厚全

2月15日（周日）

短道速滑

03:15 男子1500米半準決賽 郭子峰

04:49 男子1500米準決賽 郭子峰（如晉級）

05:42 男子1500米決賽 郭子峰（如晉級）

2月16日（周一）

高山滑雪

17:00 男子迴轉第一輪 翁厚全

20:30 男子迴轉第二輪 翁厚全

2月18日（三）

17:00 高山滑雪女子迴轉第一輪 金詠晞

20:30 高山滑雪女子迴轉第二輪 金詠晞

2月21日 短道速滑

03:15 女子1500米半準決賽 林靜欣

04:02 女子1500米準決賽 林靜欣（如晉級）

05:07 女子1500米決賽 林靜欣（如晉級）

國家隊巨星賽程焦點

「雪上公主」 國家隊的谷愛凌將會在2月7至21日，再次出戰自由式滑雪的3個參賽項目，力圖衛冕。

2月7日 17:30 女子坡面障礙技巧預賽

2月9日 19:30 女子坡面障礙技巧決賽（如晉級）

2月15日 02:30 女子大跳台預賽

2月17日 02:30 女子大跳台決賽（如晉級）

2月20日 02:30 女子U型場地技巧預賽

2月22日 02:30 女子U型場地技巧決賽（如晉級）

國家隊的天才少年，蘇翊鳴將會在2月6至18日，出戰單板滑雪的2個參賽項目向金牌發起衝擊。

2月6日 02:30 男子大跳台預賽

2月8日 02:30 男子大跳台決賽（如晉級）

2月12日 02:30 男子坡面障礙技巧預賽

2月16日 21:30 男子坡面障礙技巧預賽（第二輪）

2月18日 19:30 男子坡面障礙技巧決賽（如晉級）

觀賽貼士：

雖然冬奧在即，但本地電視台暫無安排直播。以下是其他觀看比賽的方法和注意事項。

如何觀看：

中央廣播電視總台（CMG）已與國際奧委會簽署2026至2032年奧運週期獨家轉播權，是官方指定的中國大陸及澳門地區持權轉播商。

澳門TDM已獲得中央廣播電視總台 (CMG) 正式授權，將會全程轉播2026年米蘭冬奧賽事。

賽程時間注意：冬奧賽事多在意大利下午至晚上舉行，即香港時間晚上至凌晨，請提前規劃觀賽時間。