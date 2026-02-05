台維斯盃世界一組附加賽｜周五台維斯盃抽籤儀式宣佈排陣 對手芬蘭特別研究黃澤林及朱鍇泓

以黃澤林（Coleman）為首的香港「千禧男團」將於周六在維園主場出戰台維斯盃世界一組附加賽，至今已售出七成門票，預計再現「紅海」，港隊隊長余曉東希望一圓晉級世界一組的夢，周四跟芬蘭隊長尼米倫（Jarkko Nieminen）會見傳媒時說：「球員時代未去過世界一組，希望作為隊長可以見證升級這一刻。」

日前與球員會面記者會時，港隊共有六位球員亮相，包括王子夫（右起）、朱鍇泓、黃澤林、鄭肇致、程銘燦及譚善恆，由於名額所限，港隊決定收起譚善恆。資料圖片

香港及芬蘭隊長齊齊現身隊長記者會。徐嘉華攝

徐嘉華攝

曾是香港台維斯盃隊主力的余曉東，近年一直都是担任台維斯盃隊長，他希望周末帶領球隊爭取升班。徐嘉華攝

雙方未肯透露排陣 留待周五抽籤時公佈

雙方周四對排陣守口如瓶，要到周五抽籤才揭盅，但余曉東率先落實隊中年紀最細的譚善恆會被收起，其餘5人包括Coleman、朱鍇泓、王子夫、鄭肇致及程銘燦，5人平均年齡18歲，問到本周末將爭奪33年來重回世界一組這任務，余曉東說：「這幾天見球員們都有講有笑，似乎興奮多於緊張，這是好事。」

芬蘭現時天氣是零下十幾度，隊長尼米倫提早率隊於上周六抵港，他笑說：「香港的天氣就像芬蘭的夏天，維園場我聽過好多人讚，以前我做球員時未來過，現在來到也不錯，亦知道周末會很多觀眾，雖然我們是首號種籽，但會以謙卑的態度去應戰。」

曾是芬蘭台維斯盃主力，現為芬蘭隊隊長的尼米倫。徐嘉華攝

芬蘭主力因傷缺陣

芬蘭去年在世界一組的資格賽以0:4不敵奧地利而降至今次跟香港爭世界一組位置，隊中的5位球員中以世界排名116位的24歲維坦倫（Otto Virtanen）為其「男一」，其餘還有世界男單排名476位（雙打排名281位）的華沙（Eero Vasa）、雙打世界排名173的歷拿斯沙文尼（Patrik Niklas-Salminen）、年僅18歲的拉格邦（Linus Lagerbohm）及卡奧高維達（Patrick Kaukovalta），芬蘭隊中主力、世界排名曾去過第37位的Emil Ruusuvuori則因傷未能上陣。

對於Otto曾於去年6月的英國伯明𨌺挑戰賽（草地場）8強贏過Coleman，芬蘭隊長尼米倫說：「這不能作準，雖然Otto曾贏過Coleman，但我們不能依賴往績，台維斯盃跟一般比賽不同，有的球手會在台維斯盃表現很特別好，我隊都知道Coleman是一位很好的球手，上周亦特別看了朱鍇泓的青少年澳網的比賽，預計跟香港會是一場硬仗。」

徐嘉華攝

去年九月在維園對烏茲別克的紅海場面。資料圖片

資料圖片

港隊隊長呼籲球迷現場落力打氣

余曉東補充說希望球迷加力支持港隊：「芬蘭隊中有一、兩個主力因傷缺陣，肯定令我隊的贏面大了一點，但整體來說，我隊較年輕，有的連成年組比賽也未打過，去年9月台維斯盃（3:1勝烏茲別克）時球迷的落力打氣令我們加倍上力，希望本周末也像去年一樣。」

記者/攝影：徐嘉華