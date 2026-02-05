世界桌球大獎賽｜肖國棟5:3射落「火箭」 轟144度兼闖8強鬥斯佳輝

世界桌球大獎賽16強賽事今日（5日）續於啟德體藝館上演，國家桌球好手肖國棟表現神勇，面對7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）毫無懼色，全場轟出目前賽事最高的一桿144度，最終以局數5:3「篤走」偶像，昂然晉級8強，下圈將與同胞斯佳輝上演「國家打吡」。

今仗戰況緊湊，肖國棟甫開賽即手感火熱，首局把握機會轟出一桿144度先拔頭籌，創下今屆賽事暫時的一桿最高度數紀錄，其後更乘勢再下一城，領先局數2:0。經驗老到的奧蘇利雲隨即調整節奏，在第3局回敬一桿74度，並連追兩局將比分扳平2:2。

隨後雙方陷入拉鋸，各取一局戰至3:3平手。關鍵的第7局，肖國棟未有手軟，打出一桿58度以4:3率先拿到賽點。第8局肖國棟再次把握上手機會，打出一桿66度奠定勝局，終以5:3力克強敵，晉身8強。

肖國棟笑言不想淘汰偶像

賽後肖國棟坦言比賽過程並不輕鬆，近期賽程緊密加上時差未適應令他「有些睡不好」。比賽期間雖曾兩度領先被追平，但他強調無論領先落後都放平心態：「他（奧蘇利雲）後面打得不是很好，給了我一些機會，我自己也把握住了。」

繼2024年後再次擊敗強敵，肖國棟笑言心情複雜，一句「不想淘汰他」更引來現場笑聲連連：「奧蘇利雲是我的偶像，我其實也不想淘汰他，但這就是競技體育。我對上他，肯定也想贏他，可以獲得勝利肯定會開心一些。」

奧蘇利雲（左）和肖國棟（右）。楊功煜攝

肖國棟（右）稱奧蘇利雲（左）為偶像，親手淘汰他心情複雜。楊功煜攝

今次賽事肖國棟接連將「世二」加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）和「火箭」斬落馬下，表現搶眼。談及這幾年的進步，即將年滿37歲的他形容是「厚積薄發」的結果：「我年輕的時候沒怎麼拿冠軍，這對我而言是一種遺憾，經過這十幾年的努力，我自己拿了兩個排名賽的冠軍，我認為和我不停的努力有很大關係。」他亦謙稱面對頂尖球手，自己在心態和球技上仍在學習。

下午其他場次，國家好手的內鬥由斯佳輝勝出，他以5:3淘汰龐俊旭，下一圈將對上肖國棟；另一位國家桌球名將張安達則以5:3戰勝老將鶴健士（Barry Hawkins）。晚場將會有5位國家球手出戰，其中趙心童將硬撼沙比（Mark Selby），吳宜澤將對陣同胞常冰玉，周躍龍挑戰積鐘斯（Jak Jones），而昨日淘汰「世一」卓林普（Judd Trump）的袁思俊將會對上卡達（Ali Carter）。

