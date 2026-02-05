Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大獎賽｜啟德冷風勁吹！卓林普爆冷負袁思俊 世界前五全數「一輪遊」

即時體育
更新時間：00:52 2026-02-05 HKT
發佈時間：00:52 2026-02-05 HKT

世界桌球大獎賽32強賽事周三（4號）續於啟德體藝館上演，冷門賽果接二連三！剛結束錦標荒的世界「一哥」、「新港人」卓林普（Judd Trump）出師不利，以局數2:5爆冷不敵國家球手袁思俊。隨著卓林普出局，今屆賽事世界排名前五位的頂尖球手無一倖免，全數慘遭「一輪遊」。

剛在德國大師賽封王、打破長達14個月錦標荒的卓林普，本以此行作為強勢回歸的舞台，豈料面對世界排名31位的國家小將袁思俊卻陷入苦戰。這位世界「一哥」甫開賽即連失兩局，雖然在第3局打出一桿62度「起迫」追回一城，並一度咬緊局數至2:3，惟最終後勁不繼，以局數2:5敗陣。連同早前出局的羅拔臣（Neil Robertson），兩位備受矚目的「新港人」球星均在首圈止步。

今屆大獎賽頻頻遭遇冷門，世界排名前五的球手在首圈過後竟全軍覆沒。除卓林普外，「世二」加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）以2:5不敵肖國棟；「世三」羅拔臣以1:5慘負積鐘斯（Jak Jones）；「世四」威廉斯（Mark Williams）以2:5敗予張安達；「世五」希堅斯（John Higgins）則以3:5憾負趙心童。隨著五大巨頭悉數落馬，今屆冠軍爭奪戰將更添變數。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
撞車碰瓷黨｜警拘的士司機護士夫婦 涉22宗輕微車禍索賠 兩醫生同落網
02:29
撞車碰瓷黨｜警拘的士司機護士夫婦 涉22宗輕微車禍索賠 兩醫生同落網
突發
7小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
13小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
影視圈
7小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
11小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
16小時前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
13小時前
尖沙咀五星酒店自助餐買一送一！$231起歎生蠔/龍蝦/蟹腳/鮑魚/乳豬 晚市升級4小時任食
尖沙咀五星酒店自助餐買一送一！$231起歎生蠔/龍蝦/蟹腳/鮑魚/乳豬 晚市升級4小時任食
飲食
14小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
10小時前