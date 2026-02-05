世界桌球大獎賽｜啟德冷風勁吹！卓林普爆冷負袁思俊 世界前五全數「一輪遊」

世界桌球大獎賽32強賽事周三（4號）續於啟德體藝館上演，冷門賽果接二連三！剛結束錦標荒的世界「一哥」、「新港人」卓林普（Judd Trump）出師不利，以局數2:5爆冷不敵國家球手袁思俊。隨著卓林普出局，今屆賽事世界排名前五位的頂尖球手無一倖免，全數慘遭「一輪遊」。

剛在德國大師賽封王、打破長達14個月錦標荒的卓林普，本以此行作為強勢回歸的舞台，豈料面對世界排名31位的國家小將袁思俊卻陷入苦戰。這位世界「一哥」甫開賽即連失兩局，雖然在第3局打出一桿62度「起迫」追回一城，並一度咬緊局數至2:3，惟最終後勁不繼，以局數2:5敗陣。連同早前出局的羅拔臣（Neil Robertson），兩位備受矚目的「新港人」球星均在首圈止步。

今屆大獎賽頻頻遭遇冷門，世界排名前五的球手在首圈過後竟全軍覆沒。除卓林普外，「世二」加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）以2:5不敵肖國棟；「世三」羅拔臣以1:5慘負積鐘斯（Jak Jones）；「世四」威廉斯（Mark Williams）以2:5敗予張安達；「世五」希堅斯（John Higgins）則以3:5憾負趙心童。隨著五大巨頭悉數落馬，今屆冠軍爭奪戰將更添變數。