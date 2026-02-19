Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1｜近十年來首次22位車手同場競爭 凱迪拉克由0開始 奧迪買走薩伯進軍F1

即時體育
更新時間：09:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-19 HKT

F1開季在即，來季將會是近十年首次見到11支車隊22位車手同場競爭，除了購入薩伯名額進入圍牆的奧迪外，亦用美國車企通用汽車透過凱迪拉克加入F1，成為繼16年後，F1再有新車隊加入。

凱迪拉克由0開始組隊 保達斯聯手佩雷斯組最強「2號車手」組合

由Andretti Global和通用汽車合作組建的凱迪拉克F1隊伍展現出不少野心，在車手選擇上選擇了2位經驗豐富的車手坐陣，分別有曾與咸美頓合作的保達斯以及與韋斯塔潘合作過的佩雷斯，2人合計高達532場的比賽經驗，16場分站冠軍和106次頒獎台，作為一支初創車隊配合他們的經驗，2位可以說是車隊的最佳人選，值得留意是2人多年都是作為車隊的「2號車手」，而且年紀也不少保達斯已36歲，佩雷斯也35歲，但也足以令人期待2位最強「2號車手」合作能撐出什麼火花。

而今季凱迪拉克選用了法拉利的變速箱和動力單元，避免了初期車隊在戰車「心臟」探索的尷尬期，但車隊目標是2029年推出自家的動力單元，並在2030年完全自主研發。但凱迪拉克在F1的路上仍有很長一段路要走，在巴塞隆拿的測試中圈速墊底，亦多次因感應器故障而要中斷測試，雖然測試成果並非最好的結果，之後在巴林的公開測試依然存在不少問題，成績亦並未太理想，但作為F1新仔今次能完成測試對凱迪拉克來說亦是一個里程碑。

 

奧隊採用自研動力單元殺入F1

另一支新隊伍則是另一家德國車企奧迪，他們則選擇直接購入薩伯的名額進軍F1，他們則選擇採用自家研發的動力單元，而在車手他們則繼承薩伯車隊的2位車手，由老將候根堡配合小將波托來圖，但奧迪在測試中也面對不少問題，在測試中因賽車故障而中止測試，亦展露出戰車在調教上仍有改進空間，但作為傳統大車企相信能可以快速調整，在巴林的測試上亦隨即在側箱的設計和空氣動力的設計上有所更動，表現亦在中游位置，可以期待之後他們在正賽的表現。

