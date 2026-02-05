世界桌球大獎賽｜趙心童爭黑絕殺「巫師」希堅斯 9國手闖16強掀國家旋風

世界桌球大獎賽周三續於啟德體藝館激戰，國家桌球好手趙心童上演精彩一役，在第8局「爭黑」大戰中驚險奠勝，以5:3力克蘇格蘭「巫師」希堅斯（John Higgins）殺入16強。隨著趙心童晉級，今屆賽事除老將丁俊暉外，其餘9名國家球手全數成功過關。

這場新老對決開局即陷入拉鋸，雙方前6局打成3:3平手。關鍵第7局，趙心童手感火熱衝擊「147」，惜打失第10個黑球止步單桿73度，但仍順利率先「叫糊」拿賽點。第8局高潮迭起，趙心童在一度領先65度下未能「殺死」比賽，被希堅斯頑強反擊追至65:65平手，需以「爭黑」決勝。最終希堅斯在防守戰中稍有甚至漏出機會，趙心童把握機會篤入黑球驚險過關，全場交出一桿破百（121度）及三桿50+，以局數5:3鎖定勝局。

廣東話受訪倍感親切 趙心童：享受冠軍壓力

家住深圳的趙心童賽後以流利廣東話接受傳媒訪問，倍感親切。談及險勝感受，他坦言雖獲勝但狀態未算最好，幸運地在爭黑中勝出。自2025年奪得世界冠軍後一戰成名，他直言冠軍光環帶來不少壓力：「我開始慢慢享受這份壓力，從拿完冠軍到現在，這段時間是學習階段。贏輸都是比賽一部分，能吸取經驗才最關鍵。」他亦謙稱與頂尖球手在心理及技術層面仍有差距，盼隨時間彌補。

趙心童晉級後，將於周四（5日）晚7時硬撼沙比（Mark Selby）。至於其餘中國小將亦表現神勇，次圈將上演多場激戰：淘汰加蘭韋爾遜的肖國棟將挑戰「火箭」奧蘇利雲；龐俊旭與斯佳輝、吳宜澤與常冰玉將分別上演「國家打吡」；張安達迎戰鶴健士（Barry Hawkins）；袁思俊對陣卡達（Ali Carter）；周躍龍則會迎戰淘汰衛冕冠軍的積鐘斯（Jak Jones）。

記者：楊功煜