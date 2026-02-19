Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1｜F1戰車近年最大變革 再見DRS迎主動性空氣動力學

即時體育
更新時間：09:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-19 HKT

F1在經歷了刺激的賽季後，將於2026年迎來近十年最大的技術規則轉變。DRS（Drag Reduction System）時代宣告終結，取而代之的是全新的主動式空氣動力學(Active Aero)；賽車底盤與動力單元也將迎來巨變，迎接更輕、更小的戰車。相信新賽季的競爭將會更加激烈，策略運用也更具挑戰性。

動力單元巨變 同樣的V6完全不同內在

今季戰車的心臟迎來改變，雖然依然是1.6升的V6渦輪增壓引擎，但動力單元發生變化，在動力配比上加大電力佔比，內燃機和電力的分配方式轉為50:50，預料可提供300%的電力輸出，另外為達成減低碳排放量，燃料會改為100%可持續再生燃料，意味着新的燃料不會再是傳統的化石燃料，而是來源於非食品來源和廢物，更進一步向2030完全0碳排放的目標邁進。

而因應動力單元的改變，MGU-H（熱能摩打發電單元，將廢氣熱能回收並轉化為電能）將會取消，而MGU-K(動能摩打發電模組，將車量動能回收轉化為電能）的功率將會從120千瓦轉換成350千瓦，意味着未來車手在有可能會有更多車手利用滑行提供MGU-K的效率。

DRS時代終結 迎全新主動「變形戰車」

F1新一代賽車的外觀也迎來重大變革。為了讓比賽更加緊湊，新款車型的軸距縮短至3.4米，寬度縮減至1.9米，整體車長減少了20厘米。車身重量也減輕30公斤，降至768公斤。更小、更輕巧的戰車將有助於創造更快的圈速。輪胎保持18吋直徑，但前、後輪胎的寬度分別減少了2.5厘米和3厘米，這意味著車隊需要重新探索，以發揮輪胎的最佳性能。

今年F1出現了三個新模式。F1官方圖片
今年F1出現了三個新模式。F1官方圖片

此外，賽車的空氣動力學設計也大幅改變。現行的「地效（Ground Effect）」概念將被捨棄，DRS系統也將走入歷史，取而代之的是主動式空氣動力學（Active Aero）。賽車的前後翼將變為可動式，車手在過彎時可以調整翼片以增加下壓力，獲取更高彎速；在直線上則可以切換至低阻力模式，讓賽車獲得更快的直線速度。隨著DRS的取消，F1也引入了幾個關鍵的新模式：

爬頭模式（Overtake mode）：爬頭模式按紐可以視為DRS的替代品，車手可以在每圈和前車相隔1秒時開啟，車手亦可以一圈分開多次使用，亦可以一次使用，開啟後戰車將會獲得額外動能，助車手可以完成反超。

增強模式（Boost Mode）：增強模式是基於自能量回收系統，令車手可以自由掉動引擎和電池的最大綜合動力，車手可以用於防守或是進攻上。

充電（Recharge）：上述提到新戰車的電能佔比改變，加上MGU-K功率增高，令車手會更有意識地煞車或收油門充電。

上述的種種變革，預示著未來的F1將更考驗車手的手動操作能力，例如即時調整前後翼、精準使用超車模式等。車手和車隊在策略上需要更加謹慎，而新的模式也為比賽帶來更多超車機會。相信來季的賽場上，我們將會看到更刺激、更激烈的車手間對決。

