2026冬季奧運會│谷愛凌傷病低谷中尋回自我 以「心流」狀態迎戰冬奧

自由式滑雪的國家隊名將谷愛凌（Eileen Gu）近日透過社交媒體，分享了一篇感性長文，詳述自己從傷病低谷中走出，在上年12月的雪盟聯賽25-26年度(Snow League)的賽事中，重新尋回與滑雪運動最純粹連結的心路歷程。希望在世界舞台上展現她的風采，同時享受這千載難逢的為第二次參加冬奧的經歷。

谷愛凌在文中表示，上週的雪盟聯賽奪冠，讓她輕鬆了許多，對這項運動的熱愛也更加強烈，對未來的進步也充滿期待。儘管經歷傷病與低潮，但她對滑雪的熱愛與初心從未改變——期望將自由式滑雪介紹給更多年輕人，尤其是在世界舞台上推動女子滑雪運動的發展，同時享受每一屆冬奧會這「一生一次」的珍貴體驗。

傷後曾試圖將滑雪從生活中「隔離」但始終無法放下

她表示過去幾年，感覺自己停滯不前，而今年一月頭部受傷後，曾試圖將滑雪從生活中「隔離」：「我把它裝進一個精緻的小盒子裡，放逐到我心靈最黑暗角落裡最荒涼的架子上。」她當時認為，滑雪只是自我身份的一小部分，沒有它也能如常生活。

然而她發現自己放不下滑雪，她表示：「我錯了。雖然我當時歡笑、戀愛，做了很多自己很享受的事情，但我的內心卻處於一種極度虛弱的狀態。活著和真正地活著是兩回事。滑雪並非我的全部，但它讓我感覺最像我自己。」

比賽中換到久違的「比賽模式」終於找回自己

谷愛凌坦言，儘管滑行速度未達理想，技術調整也未盡人意，但她在起跳前已進入一種「超凡脫俗」的狀態。賽後她情緒激動爆發，連自己都感意外。她描述，比賽中她切換到久違的「比賽模式」——冷酷、果斷且無比自信。關鍵在於心態的轉變：「我又回到了自己的身體裡……我對自己的信任如此絕對。」

她特別強調「心流」狀態的體驗：「它是一種沉浸在自我無限潛能的過程。沒有任何時刻我會感到如此強大、美麗或充滿活力。」這場勝利不僅是奪冠或破紀錄，更重要的是「讓我真切地感受到我終於找回了自己。我終於回家了。」