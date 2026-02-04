世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲香港首騷演絕地反擊 「火箭」嘆歲月不饒人

世界桌球大獎賽今日續於啟德體藝館上演，「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）首度以「主場」身分出戰大獎賽。這位桌壇傳奇在落後兩局的劣勢下，上演絕地反擊，最終以5:3力克奧干拿（Joe O’Connor）驚險過關。賽後「火箭」坦言歲月不饒人，形容自己要像「榨檸檬」般榨取最後價值，更笑言對手是被自己早段的「爛表現」所影響。

世界排名第11的奧蘇利雲首次以「港人」身分主場出擊，面對世界排名26的奧干拿卻入局慢熱，開賽即陷入掙扎連失兩局。不過這名七屆世界冠軍經驗老到，迅速調整後強勢連追兩局扳平。儘管奧干拿在關鍵的第5局打出一桿105度清枱再度領先，但奧蘇利雲隨後未有再給予這位後輩太多機會，接連打出95、97和69的高分。在9局5勝制的賽事中，「火箭」最終以局數5:3反勝晉級。

奧蘇利雲晉身次圈後，將會硬撼中國好手肖國棟；後者在周二的首圈賽事表現神勇，爆冷以5:2淘汰「世二」加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）。

自嘲狀態下滑 靠心態「榨檸檬」

賽後談及這場驚險勝仗，奧蘇利雲直言昔日統治力已不復再：「我要接受年紀大的事實，就像榨檸檬一樣，盡力榨出自己最後的價值。我知道狀態正在下滑，但我必須想辦法在這種情況下生存。」他續指：「我熱愛打球，雖然表現不好時會感沮喪，但我正學習管理心態。」

對於早段落後，「火箭」自評開局發揮欠佳，亦大讚對手今日表現出色，但笑言這反而影響了對手：「我有種能力讓對手打得不好。當我自己打得差時，對手往往會等待我狀態回升，結果反而自己亂了陣腳。」他以過來人身分指：「奧干拿可能驚訝我打得這麼差，分心去想原因，而不是專注比賽。我年輕時遇到頂尖選手表現失準也會這樣。」

今次是奧蘇利雲首次在啟德體藝館作賽，他對新場館讚不絕口：「這是一個全新的場館，設施一流。這是一場很棒的賽事，希望未來能長期舉辦，球手們都很享受在這裏比賽。」

記者：楊功煜